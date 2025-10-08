Prohens asegura que el 60% de los menores migrantes son en realidad adultos en Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asegura que el 60% de los menores migrantes que se han realizado pruebas dentales para determinar su edad son en realidad adultos. La líder popular ha anunciado en el Debate de Política General de la Comunidad celebrado hoy en el Parlament que de las 209 pruebas llevadas a cabo hasta el momento, 87 menores y 122 adultos.

"Ustedes querían mezclar personas adultas con menores, con el historial que tienen ustedes de los centros de menores", reprocha Prohens al PSIB-PSOE. La presidenta insiste en que "existe un efecto llamada" en Baleares y destaca la necesidad de proteger las fronteras del archipiélago. "Hay que saber quién entra, cómo entra y para qué lo hace", recalca.

Asimismo, Prohens denuncia que "el Gobierno de España ha vendido a Baleares por otros intereses", recalcando que mientras el resto de rutas migratorias disminuyen la de las islas sigue creciendo. "No nos ayudan, lo único que saben hacer es amenazar", afirma la presidenta.

"No hemos cambiado el discurso"

La líder popular también ha aprovechado su intervención para responder a las críticas de Vox, quien le acusa de apropiarse de su discurso en materia de inmigración. En este sentido, Prohens asegura que mantiene el mismo discurso desde hace siete años respecto a la necesidad de apostar por una inmigración regulada y controlada, solucionando los problemas en los países de origen. "Este no es el discurso de Vox. De hecho en 2018 yo no sabía ni quien era usted", responde Prohens en alusión a la portavoz de los ultraconservadores, Manuela Cañadas.

En este contexto, la líder popular asegura que las pruebas dentales para determinar la edad de los menores migrantes las puso en marcha su Govern cuando rompieron relaciones con Vox y los de Abascal "ni siquiera le dirigían la palabra" al Ejecutivo autonómico.