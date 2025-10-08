PP y PSIB se ponen de acuerdo para subir la ecotasa solo en los meses de verano y poner un impuesto a los rent a car

El Govern de Marga Prohens y el principal partido de la oposición, el PSIB-PSOE, acercan posturas para impulsar una subida de la ecotasa únicamente durante los meses de junio, julio y agosto, así como la creación de un nuevo tributo que grave a las empresas de alquiler de vehículos. La presidenta del Ejecutivo autonómico renunció hace apenas unos meses estas dos medidas por exigencia de Vox para aprobar los presupuestos de 2025.

Prohens ha asegurado este martes en la segunda jornada del Debate de Política General que dará su apoyo a la medida que ha presentado esta misma mañana el PSIB-PSOE porque “ya formaba parte de la propuesta del Ejecutivo” y se compromete a que “se analice, se estudie y, ojalá, se apruebe” en el marco del Pacto por la Sostenibilidad, coordinado por la consellera de Trabajo, Catalina Cabrer.

“Era nuestra propuesta, ya está. Se analizará, se estudiará y ojalá se apruebe con las patronales, sindicatos, las personas legitimadas y también los partidos políticos”, afirma Prohens.

La propuesta inicial del PP de Prohens planteaba que la ecotasa pasaría de los dos tramos actuales a cuatro: entre enero y febrero el impuesto se reduciría a cero euros, mientras que en los meses de junio, julio y agosto se aumentaría de 4 a 6 euros por noche para los hoteles de alta gama. Sin embargo, la propuesta presentada ahora por el PSOE no toca para nada la ecotasa durante los nueve meses restantes.

Desde la oposición, el portavoz socialista Iago Negueruela ha reprochado esta mañana al Govern el retraso en la aplicación de la subida prometida y ha tendido la mano al Ejecutivo para sacarla adelante. “Usted prometió subir el impuesto de turismo sostenible, el mismo que nosotros creamos, pero lleva más de un año sin hacerlo. Hoy le decimos que estamos dispuestos a aprobar esa subida si de verdad lo propone: dos euros más en los meses de mayor presión turística. Si no lo hace, que deje de engañar a la ciudadanía”, ha afirmado Negueruela.

El PSIB ha registrado esta misma mañana una propuesta parlamentaria para reactivar la subida de la ecotasa en los meses de verano. La posible implantación de un nuevo impuesto a los vehículos de alquiler también se encuentra sobre la mesa del pacto. El Govern prevé que este tributo contribuya a reducir la congestión viaria y a fomentar la movilidad sostenible en las islas.

Si el consenso entre Govern y oposición se consolida, el cambio supondría la primera modificación de la ecotasa desde 2018, cuando el Ejecutivo socialista amplió los tramos y actualizó las cuantías.