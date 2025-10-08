Palma será uno de los cuatro aeropuertos españoles beneficiados por Ryanair pese a su segundo gran recorte de plazas

El aeropuerto de Palma, donde Ryanair representa el 25 % de todos los vuelos, será uno de los beneficiados por el recorte en aviación regional que este miércoles ha anunciado la compañía, con un volumen de 1,2 millones de asientos previstos para la temporada de verano de 2026. Esta medida incluye, además, la eliminación de todas las conexiones que la aerolínea low cost mantenía en el aeropuerto de Asturias.

Como consecuencia de esta decisión, de la que culpa al Gobierno, Ryanair está trasladando su capacidad de plazas a los aeropuertos de Palma, Madrid, Barcelona y Málaga, “los más grandes, donde la demanda de pasajeros y las tarifas aéreas son más elevadas”, constata. También a aeropuertos de países como Marruecos, Italia, Croacia, Albania y Suecia, “donde los gobiernos están suprimiendo los impuestos medioambientales y reduciendo las tasas aeroportuarias”, indica.

El pasado mes de septiembre, Ryanair ya escenificó un recorte de plazas del 41 % en su programación de invierno y de un 10 % en las islas Canarias, que no afectó de forma directa al aeropuerto de Palma, pero sí de manera indirecta, al quedarse sin las conexiones de la compañía con los aeropuertos de Santiago, Vigo, Jerez, Valladolid y Tenerife Norte, y sufrir una reducción de las frecuencias con los aeropuertos de Santander, Zaragoza, Asturias y Vitoria.

Palma no pierde en esta ocasión la conexión con el aeropuerto de Asturias, porque la aerolínea no mantenía una programación de vuelos, sino que son Vueling y Volotea las compañías que la operan, con mayor o menor frecuencia según el momento de la temporada.

Las críticas de Ryanair y Michael O'Leary

Ryanair acusa a Aena de “seguir aumentando sus tasas aeroportuarias poco competitivas en los aeropuertos regionales, que en su mayoría están vacíos”. Y señala que sus recortes “se suman al millón de asientos que Ryanair redujo en los destinos regionales españoles para la temporada de invierno de 2025, y son consecuencia directa de la incapacidad del Gobierno para detener las subidas de tasas monopolísticas de Aena y de su fracaso a la hora de revocar las multas ilegales por equipaje impuestas por el ministro Bustinduy, a pesar de haber prometido hacerlo”, asevera.

En este sentido, Michael O’Leary, CEO de Ryanair, ha declarado que “Aena y su principal accionista, el Gobierno, siguen perjudicando el crecimiento del tráfico regional, el turismo y el empleo en España mediante tasas aeroportuarias elevadas y aumentos de precios injustificados”. Ha añadido que “Aena debería reducir las tasas aeroportuarias en los aeropuertos regionales infrautilizados, pero, en lugar de ello, planea aumentarlas en un 7%, lo que supone el mayor incremento de las tasas en más de una década”, denuncia.

Y concluye: “Lamentamos que estos aumentos de las tasas provoquen que los aeropuertos regionales dejen de ser competitivos, y por este motivo Ryanair va a trasladar 1,2 millones de asientos más de los aeropuertos regionales de España en el segundo semestre de 2026 a otros aeropuertos más grandes, pero principalmente a aeropuertos competidores de menor coste en Italia, Marruecos, Croacia, Suecia y Hungría”.