Més denuncia que Prohens propone "un modelo económico de turismo masivo y construcción compulsiva"

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, carga con dureza contra la presidenta del Govern, Marga Prohens, en su intervención en el Debate de Política General. La acusa de hipocresía política, de alimentar el mismo modelo económico que denuncia y de renunciar a la defensa del autogobierno balear para obedecer los intereses de Madrid. “Habla de límites, pero construye sin parar; habla de sostenibilidad, pero entrega el territorio; habla de libertad, pero se somete a Feijóo”, lamenta.

Apesteguia ha abierto su discurso recordando el contexto global, denunciando “una época de silencios terribles” y la “normalización de la violencia y del genocidio” en distintos puntos del mundo. Critica el silencio de Prohens ante la guerra de Gaza y exige la liberación inmediata de la cooperante mallorquina Reyes Rigo, encarcelada en Israel tras participar en una misión humanitaria. “Callar ante un genocidio es una omisión terrible. Hoy, más que nunca, Baleares debe ser una tierra pacifista”, dice, anunciando que Més per Mallorca presentará una Ley Balear de Fomento de la Paz.

El portavoz se adentra luego en el discurso migratorio y demográfico del Govern, donde lanza una de las réplicas más contundentes del debate. “No se puede hablar de cristianismo humanista y al mismo tiempo repetir los argumentos de la extrema derecha”, afirma. Apesteguia denuncia que Prohens “importa los mensajes racistas y aporófobos” y considera “insultante” decir que las personas migrantes vienen “a vivir de las ayudas”. “¿Quién puede venir a buscar una ayuda de 650 euros en un lugar donde el alquiler medio cuesta 1.600 y la cesta de la compra 500? Aquí ya no se puede vivir ni con un sueldo”, responde.

Demografía y déficit fiscal

Para el líder ecosoberanista, el discurso demográfico de la presidenta es “una cortina de humo” para ocultar los beneficios de quienes se han enriquecido con el crecimiento descontrolado. “Desde los años sesenta, cuando los mallorquines emigraban a buscar un futuro mejor, la población se ha multiplicado por tres. Hoy tenemos un 47% más de habitantes que hace 25 años, un crecimiento sin precedentes en Europa. Pero no ha sido casual: es el resultado de un modelo económico de turismo masivo y construcción compulsiva, instaurado por el franquismo y mantenido por todos los gobiernos posteriores”, asegura.

Apesteguia subraya también el déficit fiscal crónico que sufre Baleares, un desequilibrio que define como “la gran injusticia estructural del Estado español”. Recuerda que las islas aportan mucho más de lo que reciben, con una diferencia anual que oscila entre 4.600 y 6.300 millones de euros, lo que, según él, “condena a los ciudadanos a tener peores servicios públicos que los de comunidades que aportan menos”.

“Nos piden solidaridad, pero nos niegan justicia”, dice. El portavoz denuncia que ni el PP ni el PSOE “han tenido el coraje de cambiar un sistema de financiación que expolia a Baleares año tras año” y reprocha a Prohens que no haya exigido un nuevo modelo fiscal ni reclamado la parte que corresponde a las islas. “Si tuviéramos una financiación justa, no necesitaríamos ni pedir favores a Madrid ni mendigar inversiones. Nos bastaría con que nos devolvieran lo que es nuestro”, sentencia.

El portavoz de Més anuncia que su grupo propondrá la creación de una Comisión no permanente sobre la reforma del sistema de financiación para “forzar el debate que el Govern evita”. “Ustedes hablan, nosotros lo haremos”, remarca. También acusa al PP de bloquear el desarrollo del Estatut d’Autonomia, negándose a asumir competencias como inspección laboral, justicia o instituciones penitenciarias. “No quieren más autogobierno porque prefieren culpar al Estado. Y eso, presidenta, es desertar de su responsabilidad”, advierte.

Modelo territorial

Sobre el modelo territorial y económico, Apesteguia sostiene que Prohens “dice querer contener la población pero impulsa las causas que la hacen crecer”. “Turismo y ladrillo. Todo lo demás son adornos. Han eliminado medidas de decrecimiento, liberalizado el suelo rústico y reabierto la puerta a los grandes promotores. Y después se preguntan por qué crecemos sin control”, denuncia.

En un tono más simbólico, el líder de Més cita a los clásicos para desmontar el discurso presidencial: “Hipocresía viene del griego ‘hypokrisía’, representación teatral. Y ayer vimos a una presidenta que actúa, pero no cree en lo que dice”. “Salga del búnker, presidenta. Hable con la gente. Lo que preocupa a los mallorquines no es la demografía, sino cómo encontrar una casa y cómo pagarla. Y eso no puede esperar ocho años”, apunta Apesteguia.

Apesteguia recuerda que Prohens prometió revisar el Impuesto de Turismo Sostenible y el canon del agua, pero “no ha hecho nada”. “Nosotros sí. Ya hemos presentado una proposición de ley para duplicar el ITS y destinar la mitad de lo recaudado a innovación, investigación y reindustrialización. Hablamos menos y hacemos más”, subraya.

También se pronuncia sobre el nuevo Régimen Especial de Baleares (REB) propuesto por el PP, que califica de “mínimos y obsoleto”. Més condiciona su apoyo a que incluya un plan intensivo de reindustrialización, un nuevo cálculo del factor de insularidad, incentivos fiscales para la cultura y la innovación, una fiscalidad diferenciada sobre el consumo y la capacidad de fijar un salario mínimo balear adaptado al coste de la vida. “Si quieren un acuerdo, negocien antes del debate. Si no, seguirán construyendo un país para los ricos del norte y no para los que trabajan aquí”, sentencia.

En materia ambiental, Apesteguia acusa al Govern de incrementar la depredación del territorio. “Han disuelto la Comisión de Medio Ambiente, permitido construcciones en zonas de riesgo, legalizado infractores en espacios protegidos y llenado el campo de placas solares sin planificación. Y luego hablan de fragilidad territorial. Es puro cinismo”, denuncia. Advierte que “la crisis climática ya está aquí” y pide un gran pacto por la costa ante la subida del nivel del mar. “Negociemos una nueva ley de costas para asegurar que las generaciones de 2050 sigan teniendo playas”, reclama.

El líder ecosoberanista insiste en que “proteger el territorio también significa proteger la agricultura” y pide un compromiso firme: “Que el campo sea para los campesinos y ganaderos, no para el turismo ni los usos residenciales”. Exige prohibir la construcción de nuevas viviendas en suelo rústico y plantea un fondo plurianual para prevenir inundaciones y corregir errores urbanísticos del pasado.

Apesteguia dedica el último tramo de su discurso a la crisis de la vivienda, que califica de “emergencia nacional”. “El Govern se ha desentendido del principal problema de los ciudadanos. Ha renunciado a intervenir el mercado y ha elegido ponerse del lado de quienes se enriquecen con la especulación. Los precios han subido un 30% desde que gobierna Prohens y una de cada tres viviendas no es residencia habitual”, advierte. “Están fomentando un país de ‘criptobros’ inmobiliarios”, ironiza.

El portavoz plantea un pacto de país por la vivienda con siete medidas urgentes: una prestación de “vivienda garantizada” para quienes cumplen requisitos del IBAVI pero no tienen acceso a vivienda pública; deducciones universales para agilizar ayudas; declaración de Baleares como zona tensionada y control de precios del alquiler; una reforma del ITP para gravar la compraventa especulativa; limitación de la compra por parte de no residentes; la reforma del programa Alquiler Seguro para atraer propietarios; y una moratoria de nuevas construcciones de lujo o en suelo rústico.