Maries y Tonis hay todos los pueblos: Este es el mapa de los nombres más frecuentes en cada municipio de Mallorca
Mientras que entre nombres más frecuentes en recién nacidos en Mallorca ya no predominan los más tradicionales, la tendencia se invierte con los más populares de cada municipio
El mapa de los apellidos más frecuentes en cada municipio de Mallorca
El pasado mes de mayo el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó su ranking anual de nombres favoritos de los padres de Baleares entre 2020 y 2023.
Según la última estadística correspondiente al año 2023, el nombre más escogido para niñas en Baleares es Martina, que es el favorito desde 2020. Otros nombres destacados son Emma, Julia, Sofía y Lucía.
En cuanto a los niños, el nombre más popular es Marc y también destacan entre los más puestos Hugo, Pau, Leo y Martí.
Los nombres más populares en los pueblos
Estos datos corresponden al recuento anual del INE en Baleares. No obstante, existen otros registros que permiten profundizar en los nombres preferidos para los recién nacidos en Mallorca.
La cuenta de Instagram Cap de fava amb orelles se ha fijado en datos del Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat) para crear un mapa de Mallorca con los nombres más habituales en cada municipio de la isla.
Mientras que en los últimos años los nombres más populares de recién nacidos en Baleares son relativamente nuevos, en la totalidad de los nombres de los municipios mallorquines se mantienen muchos de los más tradicionales de la isla.
Entre los nombres más comunes en la mayoría de pueblos están Antoni y Maria, aunque también predominan en algunos municipios otros como Joan, Catalina, Francisca o Miquel.
Como dicen en la publicación "los mallorquines somos bastante originales".
La misma cuentra de Instagram de Cap de Fava amb Orelles ya publicó hace unos meses otro mapa con los apellidos más frecuentes en cada municipio de Mallorca.
