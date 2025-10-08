"Llevo más de cinco horas en la cola para conseguir un viaje del Imserso"

Los paquetes de viaje para los jubilados que ofrece el Imserso salieron ayer a la venta. En la mayoría de oficinas de la agencia de viajes que comercializa estos paquetes turísticos en Palma se produjeron largas colas para poder ser atendidos en las oficinas, pero los jubilados estaban dispuestos a esperar el tiempo que fuera necesario para conseguir una de las plazas que se ofertan.

Antonio García es un jubilado de Mallorca que cada año compra uno de los viajes que organiza el Imserso. Ayer a media mañana se acercó a la oficina de la agencia de viajes que comercializa los paquetes y a la entrada se encontró con una larga cola. Tuvo que volver por la tarde y se encontró con la misma situación: la oficina llena de clientes y una larga cola en la calle de pensionistas que quieren adquirir uno de estos viajes que se venden a precios bajos. “Llevo cinco horas esperando a que me atiendan. No me voy a ir a mi casa sin comprar uno de estos viajes”. Antonio reconoce que le da igual el destino que le ofrezcan, aunque le gustaría visitar Huelva. “Es un viaje muy solicitado y no creo que encuentre plaza”. Por lo tanto, le da igual el lugar que va a visitar y está dispuesto a aceptar las fechas que le ofrezca la agencia de viajes. “Lo que importa es que mi mujer y yo salgamos de viaje y no lo pasemos bien. El resto de inconvenientes no tiene importancia”.

Antonio García asegura que le gustaría viajar a Huelva / J.F.M.

Con la misma actitud también esperaba a ser atendido Antonio Roca, que se armó de paciencia porque sabía que tendría que esperar varias horas para ser atendido. Este pensionista mallorquín, que tiene una amplia experiencia viajando con el Imserso, explicó que le gustaría un desplazamiento cultural, pero “ofrecen muy pocas plazas”, por lo que se conforma con pasar algunos días en alguna ciudad costera de Andalucía. “Cada año ofrecen menos plazas del Imserso. Tras la pandemia realizaron un recorte y no han vuelto a ofrecer los viajes que ofrecían antes”. El jubilado, al igual que el resto de los jubilados que aguantaban la cola, tiene previsto viajar con su mujer y cinco amigos más. Por ello, lo importante no es tanto el destino, sino la compañía. No solo ha viajado con el Imserso, sino también con Mundo Senior y asegura que el precio de ambas ofertas “es muy parecido. Con el Imserso se incluyen la estancia en el hotel y las comidas, pero se tienen que pagar las excursiones. Mundo Senior, que era algo más caro, pero las excursiones también estaban incluidas”.

Antonio Roca no es la primera vez que viaja con el Imserso / J.F.M.

Manuel Fernández denunció la falta de organización para adjudicar los viajes. “No puede ser que solo dediquen dos días para adjudicar todos los viajes. Las empleadas de la agencia no tienen ninguna culpa, pero yo llevo varias horas aguantando la cola y todavía no he podido entrar en la oficina”. El hombre aseguró que no es la primera vez que adquiere uno de estos viajes y que sabe que las plazas que se ofertan se venden de inmediato. “El año pasado me dijeron que me diera prisa para elegir el viaje, porque las plazas volaban. Por eso me da igual el destino que me ofrezcan. A mí me va bien ir a cualquier sitio y en cualquier fecha”, aseguró.