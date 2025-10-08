Liberan 70 caballitos de mar en Mallorca en un proyecto que ya ha soltado más de 1.500

La Fundación Palma Aquarium ha soltado 70 caballitos de mar en los últimos días en dos puntos distintos de la costa de Mallorca, en el marco de un proyecto de conservación que ya ha alcanzado los 1.517 ejemplares liberados para reforzar esta especie.

Las últimas sueltas se han llevado a cabo el día 1 en Cala Figuera (Calvià) y el día 3 en Cabo Salines (Colònia de Sant Jordi), ambas ubicaciones catalogadas como Lugar de Interés Comunitario (LIC), ha informado Palma Aquarium en un comunicado sobre el proyecto 'Caballitos de mar baleares', que desarrolla con la colaboración de Banca March desde 2022.

El proyecto persigue facilitar la reproducción de los caballitos de mar en un medio artificial controlado para luego abordar su introducción en su hábitat natural y reforzar las poblaciones salvajes de las dos especies existentes en el Mediterráneo, que han visto reducidas sus poblaciones entre un 25 y un 30 % en las últimas décadas.

Los caballitos de mar son indicadores de la salud de los ecosistemas marinos y son extremadamente vulnerables.

En concreto, se han liberado 66 caballitos de mar común (Hippocampus hippocampus) en Calvià, y 3 ejemplares de Hippocampus guttulatus y un hembra reproductora de esa especie en la Colonia de Sant Jordi.

Estos animales, nacidos y cuidados en Palma Aquarium, han estado entre 1 y 1,5 años en sus instalaciones hasta alcanzar un tamaño lo suficientemente grande, de unos 12 centímetros, para procurar su supervivencia en el medio natural.

Las ubicaciones seleccionadas para estas liberaciones son zonas LIC, designadas con esta figura constituida para la conservación de hábitats naturales y especies de flora y fauna de interés comunitario, contribuyendo a restaurar la biodiversidad y los ecosistemas de Europa.

El proyecto sobre los caballitos de mar se sustenta en el 'Mediterranean Fund', un fondo temático de renta variable gestionado por March AM (gestora del grupo Banca March), que invierte en los sectores de la economía de los océanos y el agua y dona el 10 % de su comisión de gestión a proyectos como éste.