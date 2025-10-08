El lapsus poético de Prohens con 'El Pi de Formentor' y el enfado del PSOE por "instrumentalizar" a Francesc Antich y Félix Pons

Entre grandes titulares políticos, la presidenta del Govern, Marga Prohens, cometió este martes un pequeño pero sonado desliz poético durante su intervención en el Debate de Política General al atribuir erróneamente el poema El Pi de Formentor a Antoni Maria Alcover, cuando se trata de una de las obras más conocidas del poeta Miquel Costa i Llobera. Un error que aparecía en la primera versión del discurso que tenía la dirigente balear, pero fue subsanado posteriormente en la segunda versión cedida a los periodistas que cubrían el acto.

La confusión se produjo en la parte final de la alocución, cuando Prohens quiso cerrar su intervención con una cita literaria sobre la identidad y la naturaleza de Baleares. “Commemoram el 150è aniversari d’un poema que encara avui posa la pell de gallina a tots. Símbol d’un poble que 'lluita amb les ventades que atupen la ribera, com un gegant guerrer'. El Pi de Formentor de Mossèn Alcover’, pronunció la presidenta, confundiendo a los dos autores mallorquines.

Sin embargo, el momento más tenso del debate no llegó por los anuncios de gestión, sino por el silencio. Cuando Marga Prohens evocó desde la tribuna la figura del expresidente Francesc Antich y del ex presidente del Congreso Félix Pons —dos referentes socialistas fallecidos y símbolos del consenso político balear—, el grupo parlamentario del PSOE decidió no aplaudir.

En su discurso, la presidentadestacó a Pons como “uno de los grandes hombres de Estado de nuestras islas, presidente de todos los diputados”, y recordó a Antich como "un servidor público que subió muchas veces a esta tribuna a debatir como lo hacemos hoy".

Preguntado por esta cuestión, el portavoz socialista, Iago Negueruela, explica el motivo de ese silencio: "No hemos aplaudido por instrumentalización. Lo sacó al final, mezclándolo con Gaza. Ninguno estaba cómodo con la forma en que lo hizo", afirma. Negueruela añade que Antich "fue una figura de consenso, pero también de partido, y no puede ser utilizado mientras se justifica el genocidio de Gaza".

El episodio dejó al descubierto la distancia emocional y política entre el Govern y la oposición socialista en un debate en el que Prohens buscaba proyectar institucionalidad y memoria compartida, pero terminó despertando incomodidad incluso en los nombres más respetados de la historia reciente balear.