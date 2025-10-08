Ibiza se blinda ante la nueva dana con la "experiencia adquirida la pasada semana"

Ibiza se está blindando ante la llegada de una nueva dana, bautizada como Alice, que irrumpirá este jueves en la isla y provocará la activación de la alerta meteorológica de color naranja desde las seis de la mañana.

Así, el equipo de gobierno del Consell de Ibiza ha mantenido este miércoles a primera hora una reunión monográfica de coordinación para establecer las "actuaciones extraordinarias" que se van a implementar ante la previsión de que caigan hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y un acumulado de 100 litros por metro cuadrado en cuatro horas.

Aunque es la dirección general de Emergencias del Govern balear, en contacto constante con Aemet, la que debe citar los protocolocos a seguir, desde el Consell explican que han reforzado el contacto directo con el servicio de Bomberos y el de Xarxa Viària para que la actualización de información entre todas las pares sea constante.

Además, se ha pedido a los servicios técnicos del Consell que tomen "las medidas que sean posibles para minimizar posibles incidencias" en sus servicios, "siempre en base a la experiencia ya adquirida la pasada semana", cuando la anterior dana provocó unas inundaciones históricas en Ibiza.

Contacto permanente con el Govern

Por otra parte, el organismo insular pondrá "especial atención" en el edificio sociocultural de Cas Serres, el Hospital Residencia Assistida de Cas Serres, la Llar Eivissa, las instalaciones deportivas, el centro de exámenes, Sa Coma y el resto de dependencias que están bajo su control.

Del mismo modo, desde el Consell remarcan que están en "contacto permanente" con la conselleria de Educación del Govern balear para "trasmitir al momento cualquier instrucción que se vea adecuada a la comunidad escolar".

"Debemos actuar con firmeza, pero también con templanza. La dirección general de Emergencias es quien recibe los datos de la Aemet que le ha de permitir valorar la situación en todo momento y, con todos los mecanismos internos activados, el Consell d’Eivissa aplicará todas aquellas recomendaciones y órdenes que trasmita el Govern balear", remarcan desde la institución.

Los ayuntamientos

En cuanto a los ayuntamientos de la isla, el de Ibiza, que se llevó la peor parte la semana pasada, va a aplicar las medidas preventivas estipuladas, que pasan por el cierre de instalaciones para evitar actividades en el exterior, como pistas deportivas y parques infantiles. "Hay que extremar las precauciones pidiendo a la ciudadanía que evite los desplazamientos innecesarios", destacan desde el Consistorio.

En Sant Josep, que fue el segundo municipio que más daños sufrió en la anterior dana, se están revisando los imbornales, canalizaciones tanto públicos como privados que pudieran afectar a la red. Además, se está atendiendo en los colegios a las indicaciones de la conselleria en cuanto a revisión de espacios inundables y desagües.

Por su parte, en Santa Eulària también siguen el protocolo habitual de prealerta, que pasa por la posibilidad de movilizar recursos internos y también externos, como sería una empresa con grúas en caso de que hubiera que mover tierras, por ejemplo.

En Sant Antoni se han cancelado las actividades en el exterior y se han reforzado los servicios municipales de Policía Local, Protección Civil, limpieza y brigada, así como tienen preparados a los servicios externos de maquinaria pesada por si fueran necesarios.

En cuanto a Sant Joan, se repite la petición de previsión y prudencia a sus residentes, que pasa por evitar desplazamientos y, en caso de tener que conducir, hacerlo con extrema precaución. Y en caso de emergencia, llamar al 112.