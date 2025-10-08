La huelga de socorristas en las playas de Balears continúa por tercera semana consecutiva

La Unió de Socorristes de Balears ha comunicado que mantienen la huelga por tercera semana consecutiva por la falta de acuerdo con las patronales "y el silencio de las administraciones". Y hacen un llamamiento a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y al director general de Emergencias, Pablo Gárriz, para que "asuman responsabilidades y den las explicaciones que le deben a la ciudadanía".

Los socorristas se preguntan "cómo es posible que en Baleares, con los niveles de masificación existentes, haya playas sin servicio de socorrismo". En este sentido, recuerdan que "ha habido 25 ahogados en Baleares en lo que va del 2025, con torres separadas por más de 800 metros, con playas sin vigilancia, horarios reducidos que no cubren las necesidades de la población y torres abiertas que no protegen al trabajador de la meteorología".

Del mismo modo, la Unió de Socorristes de Balears lamentan que "un socorrista dinámico camina entre cinco y diez kilómetros por día y no está ni en la posición privilegiada de vigilancia (arriba de la torre, con prismáticos), ni cuenta con los elementos de respuesta frente a una emergencia sanitaria (equipo de oxigenoterapia y desfibrilador)". Lo que, considera este sindicato, "plantea un modelo no preventivo que pone en riesgo al usuario y a los trabajadores, obligados a una exposición constante a los rayos UV, siendo común la aparición de enfermedades de la piel".

Diagnosticado con melanoma en Calvià

Los socorristas ponen como ejemplo que "hace unos días, un compañero de Calvià fue diagnosticado con melanoma (cancer de piel) en la cara", y culpan al Ayuntamiento de Calvià, "que mantiene un operativo obsoleto y precario en sus playas, donde arenales de grandes extensiones cuentan con una sola torre de vigilancia y socorristas expuestos sin protección suficiente a los riesgos ambientales". También responsabilizan a la dirección general de Emergencias, "que no actúa ni impulsa los cambios legislativos necesarios para revertir esta situación".

Por estos motivos exigen "un modelo preventivo para la ciudadanía y el trabajador, con más torres en todas las playas y que además estén cerradas, un incremento de personal para garantizar una cobertura real y eficaz en cada playa y la eliminación de la figura del socorrista dinámico".