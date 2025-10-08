¿Te imaginas que tu entrevista de trabajo se viviera como unas vacaciones de lujo?

Llegas en un transfer, junto con los demás candidatos. En la recepción te esperan y reciben con un welcome drink especialmente pensado para ti. Una cálida bienvenida que ha hecho que te sientas como si fueras un verdadero huésped de un hotel de lujo.

Sensaciones como estas son las que el grupo hotelero internacional Mandarin Oriental quiere despertar en la comunidad mallorquina y, sobre todo, en su futuro equipo en Mallorca. Porque no hay mejor forma de brindar experiencias que haberlas disfrutado. Y la hospitalidad será una seña de indentidad clave en el esperado Mandarin Oriental Punta Negra, Mallorca que abrirá sus puertas eln primavera del 2026. Para construir el equipo, se pondrá en marcha un proceso de selección único como su evento de Selección: "Fans de tu Talento", tres jornadas, del 3 al 5 de noviembre en Casa Esment, en Palma.

Lejos de ser una entrevista tradicional, la iniciativa se plantea como una experiencia inmersiva en la que los aspirantes no solo tendrán la oportunidad de mostrar sus capacidades, sino también de conocer de primera mano la filosofía de Mandarin Oriental, un servicio legendario y el lujo del siglo XXI al más puro estilo oriental.

Una cálida y única bienvenida

El proceso comenzará con la citada recogida mediante transfer desde distintos puntos de la isla. Pero eso es solo el principio. Los candidatos seréis recibidos como verdaderos VIP´S que llegan a un hotel Mandarin Oriental: acreditación personalizada y detalles de bienvenida que marcarán este día como un recuerdo inolvidable.

La bienvenida en los hoteles de Mandarin Oriental es solo un adelanto de su hospitalidad. / GEORGE APOSTOLIDIS

El objetivo es que te sientas valorado, escuchado y que vivas lo que es trabajar en Mandarin Oriental Punta Negra, Mallorca.

Conoce la esencia de Mandarin Oriental

Los asistentes recorreréis un espacio diseñado para reflejar los valores del grupo. ¿Y si supieras que habrá un museo interactivo? En él, podrás descubrir la historia y la identidad de Mandarin Oriental, estands dedicados a áreas clave como la gastronomía, la cultura wellness y las oportunidades de desarrollo profesional, así como espacios de interacción con responsables de diferentes departamentos y los beneficios para tu carrera.

El mensaje es claro: Mandarin Oriental no busca empleados, sino colegas, embajadores de la marca que deseen crecer con ella y ser parte de una comunidad internacional que se distingue por la excelencia en cada detalle. Transformando lo ordinario en extraordinario.

Mandarin Oriental está formada por una comunidad internacional con atención al detalle. / Dominic James

Entrevistas con atención personalizada

En la parte más personal del proceso, los candidatos tendréis vuestro momento para mostrar aquello que os hace únicos. El objetivo es conocer a la persona que hay detrás del currículum, tus motivaciones y tu historia. Una historia que será parte de la apertura y del legado de Mandarin Oriental aquí en Mallorca.

Finalmente, el cierre de la experiencia también tendrá un carácter simbólico: un check-out que, más allá de ser una despedida, busca dejarte una huella imborrable de lo vivido durante la jornada.

Una entrevista con Mandarin se siente como un hospedaje de lujo. / .

Compromiso con el talento mallorquín

La llegada de Mandarin Oriental a Mallorca supone no solo una nueva oferta hotelera de lujo, sino también una apuesta clara por el empleo local. La empresa quiere consolidar vínculos con la comunidad mallorquina y dar oportunidades a los profesionales de la isla para integrarse en un proyecto de talla internacional. Mandarin Oriental Punta Negra, Mallorca no viene solo a abrir un hotel. Viene a quedarse, a crecer en la isla y a construir comunidad.

Duarte Correia, director general: “Queremos que el talento local sea el corazón y alma de nuestro proyecto. Apostamos por las personas que mejor conocen la esencia de esta isla. Por encima de tu experiencia buscamos pasión, personalidad y autenticidad. Os esperamos a todos y estamos seguros de que esta jornada marcará el inicio de un futuro prometedor juntos.”

Un propoóstio dentral de Mandarin es construir comunidad. / .

Cómo participar

La Jornada de selección “Fans de tu Talento”está abierta a todas aquellas personas que deseen formar parte del equipo del nuevo hotel. Si estás interesado en vivir esta experiencia de selección, deberás inscribirte previamente. Más allá de las vacantes específicas, la compañía busca personas apasionadas por la hospitalidad, comprometidas con la excelencia y dispuestas a aportar su talento en la inminente etapa del grupo en la isla.

¿Eres Fan de lo excepcional? Únete al equipo aquí: https://talentweek-mandarin-oriental.webflow.io/