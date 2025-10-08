Más "hostigamiento" del PP al sector: 'Rent a car' y hoteleros contra la subida de la ecotasa y el nuevo impuesto para vehículos

La oposición del sector turístico a la subida de la ecotasa y la creación de un nuevo impuesto para los coches de alquiler, que resucita de la mano del PSOE después de que el Govern enterrara su plan por el rechazo de Vox, sigue en pie. Los hoteleros abogan este martes por esperar a que se perfile este anuncio hecho durante el Debate de Política General que pretende incrementar el impuesto de turismo sostenible (ITS) solo en verano para valorar su impacto, si bien se reafirman en su rechazo a la medida porque no sirve para regular los flujos de turistas y en sus críticas a la incapacidad para invertir los fondos recaudados. La patronal del rent a car, Baleval, va más allá y denuncia "el hostigamiento" del sector turístico por parte del PP en Baleares.

Los populares y el PSIB-PSOE hacen pinza para sacar adelante las dos medidas a las que tuvo que renunciar la presidenta, Marga Prohens, por exigencia de Vox para aprobar los presupuestos de 2025.

Ahora a propuesta de los socialistas se impulsará la subida de la ecotasa únicamente durante los meses de junio, julio y agosto y la creación de un nuevo tributo que grave a las empresas de alquiler de vehículos. Prohens ha asegurado que dará su apoyo a la medida que ha presentado esta misma mañana el PSIB-PSOE porque formaba parte de la propuesta de su Govern y se ha comprometido a que se analice y "ojalá" sea aprobada en el marco del Pacto por la Sostenibilidad por las patronales, sindicatos y los partidos políticos.

Rechazo frontal

La reacción más contundente viene este martes desde la Asociación Balear de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (Baleval). "Mantenemos nuestro rechazo a un nuevo impuesto", declaran desde la patronal presidida ahora por Cristóbal Herrera. La creación de ese nuevo gravamen "se suma al hostigamiento que sufre el sector turístico por parte de las autoridades de Baleares", denuncian desde Baleval.

Ese nuevo impuesto sobre los vehículos matriculados fuera de Baleares servirá para compensar el impacto de las emisiones contaminantes generadas por el tráfico turístico. Según la propuesta se pagarían al menos 35 euros por coche y afectará a los vehículos de turistas, a los que permanezcan en el archipiélago más de seis meses pero no paguen el impuesto de circulación en el archipiélago, al no tener domicilio fiscal en las islas y a los coches de alquiler y los vehículos de transporte con conductor (VTC) que no estén registrados en el archipiélago.

En cuanto a la subida de la ecotasa se pasaría de la intención inicial del PP de subirla en verano y eliminarla en temporada baja a incrementarla solo de junio a agosto. Al respecto, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) opta por esperar a que se concrete la propuesta. "Los anuncios que se formulan en el debate del estatuto de autonomía hay que tomarlos como tales", señalan desde la patronal. Piden esperar porque "es muy prematuro valorar" teniendo en cuenta el contexto en el que se ha conocido esta intención.

Con todo, los hoteleros recuerdan que han sido "muy claros respecto al incremento del ITS y nuestra posición no ha variado". "No va a servir para regular los flujos de visitantes, no se ha demostrado la capacidad de invertir lo ya recaudado y visualizar los resultados", consideran. Por tanto, defienden que "no tiene ningún sentido modificar los importes" del impuesto. "Es mejor dejar que el gasto de los turistas se pueda hacer donde ellos decidan que invierten su dinero, entre las múltiples opciones que tienen para elegir, durante su estancia en las islas", añaden desde la FEHM.

Mientras tanto desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Balear (Habtur) no muestran su oposición al aumento de la ecotasa. "A nosotros no nos importa que se suba siempre y cuando se gaste el dinero donde toca", advierten.