El Govern pide al Estado ampliar la catalogación de las serpientes introducidas como especies invasoras en Baleares

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha solicitado al Gobierno central ampliar la consideración de especies exóticas invasoras a todas las serpientes introducidas de la familia de los colúbridos en Baleares.

Según ha informado en un comunicado, la petición se ha enviado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de una propuesta para modificar el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y busca reforzar tanto técnica como jurídicamente las actuaciones de control y erradicación que ya se llevan a cabo en islas como Ibiza y Formentera.

Según han señalado, el cambio en el Catálogo no afectará a las especies ya consideradas autóctonas como la culebra de garriga y la de agua, en Mallorca y Menorca, y la culebra blanca, también en Menorca.

Dichos planes y campañas de control y erradicación se desarrollan en el marco de la Estrategia de gestión, control y posible erradicación de ofidios invasores en islas, aprobada por el Minsiterio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico en julio de 2018.

Las serpientes invasoras llegaron a principios del siglo XX a las Islas a través de la importación de olivos y otros árboles. Aunque el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, ya incluyó estas especies en el Catálogo, solo fue con ámbito de aplicación en Ibiza, Formentera y los islotes deshabilitados.

Desde entonces las serpientes invasoras han causado un grave impacto ecológico, especialmente sobre la lagartija pitiusa, especie endémica y altamente vulnerable.

En Mallorca, aunque no se han alcanzado los niveles de densidad de las otras dos islas, la proliferación de serpientes representan una amenaza creciente. La presión depredadora puede afectar a la fauna silvestre, incluyendo especies protegidas como la lagartija balear, el ferreret o el paíño europeo.

Refuerzo de control

Como medida, el Govern ya ha incrementado en Mallorca las actuaciones de trampeo y control, concentrando los esfuerzos en zonas de especial importancia biológica, como islotes y espacios protegidos. Se han instalado un total de 375 trampas durante la campaña actual.

El pasado mes de septiembre, el Ministerio abrió el periodo de consulta pública previa sobre el proyecto de Orden Ministerial que modificará el Catálogo. Este proceso finalizará el próximo 20 de octubre. Posteriormente, se abrirá el proceso de información pública antes de la aprobación definitiva y pública de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Estrategia integral de control y conservación

La Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal ha destinado 2,5 millones de euros a combatir las especies invasoras en Ibiza y Formentera, casi el triple de lo invertido entre 2020 y 2023.

Se han instalado más de 2.600 jaulas, un 35% más que en 2024, y cuatro veces más que en 2020. También se ha aumentado el personal del COFIB, con un total de 13 técnicos dedicados exclusivamente a esta tarea.

Además del control de los reptiles, el Govern ha creado 18 reservas urbanas de lagartija pitiusa en parques y centros educativos. También se ha impulsado un proyecto conjunto con la Fundación Barcelona Zoo para garantizar la conservación ex situ de las lagartijas endémicas de Baleares.

Está prevista la construcción de cuatro refugios seguros para la reinserción de estas lagartijas criadas en cautividad en las fincas públicas de Can Marines y sa Coma.

Por primera vez, este año las trampas permanecerán activas todo el año, tanto en las islas como en los islote, con el objetivo de mejorar el seguimiento de las poblaciones.