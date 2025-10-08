Exprofesores de Son Canals alaban a la inspectora que Educación relevó en plena investigación

Seis antiguos profesores del CEPA de Son Canals, entre los que figuran dos directores y jefes de estudios del Centro de Adultos, salieron ayer en defensa de la inspectora sustituida abruptamente por la conselleria de Educación «a raíz de la apertura de un expediente al actual director del centro y de la auditoría general que llevan a término». En carta dirigida a la directora de este diario, los docentes no escatiman elogios hacia la veterana funcionaria, a la que identifican como «Catalina Vidal Llabrés». Califican su apartamiento en plena investigación como «una medida inexplicable, dudosamente legal y del todo insólita».

Este diario adelantó el mes pasado que «Educación cambia a la inspectora de Son Canals en plena investigación». Nada más conocerse la noticia, el actual director Bartomeu Cardell se dirigió al claustro mediante un dilatado comentario, donde se felicitaba porque «la tarea que hacemos necesita siempre un acompañamiento respetuoso y profesional por parte de la Administración, y confío que con este cambio ganaremos en este sentido».

Frente a la alegría del director por un reemplazo en plena auditoría que «estoy seguro de que nos permitirá establecer una comunicación más cercana, constructiva», los seis exprofesores y altos cargos de Son Canals reivindican a Catalina Vidal. «Queremos que conste que la actuación de la inspectora a lo largo de estos quince años ha sido siempre ejemplar. Su profesionalidad y el interés por el centro y su profesorado han sido constantes».

De ahí la sorpresa de los docentes por el hecho «de que haya sido sustituida por la conselleria». Además de reiterar «nuestro apoyo a la trayectoria profesional de la inspectora», también «pedimos que se corrija la decisión adoptada de sustituirla». En el mundo de la enseñanza se insiste en la conexión ideológica que explica este cambio equivalente a un cese fulminante, una decisión a la que no puede ser ajeno el conseller Antoni Vera.

Este diario ha tenido acceso a una voluminosa documentación sobre el Centro de Educación de Personas Adultas, y ha recogido numerosos testimonios que como mínimo plantean dudas solventes sobre el funcionamiento de Son Canals. El material recabado incluye denuncias policiales a cargo de alumnas, colecciones de WhatsApps de contenido impublicable y relatos detallados de ineficiencias. La sustitución apresurada y fulminante sentencia de hecho la gravedad de la situación.

Tras plantear al Govern la extrañeza por la sustitución de la inspectora, la conselleria confirmó el apartamiento, pero lo incluyó en el funcionamiento habitual y menospreció la información en disposición de este diario. El departamento de Vera se limitó a transmitir su veredicto a través de portavoces. «Es tu realidad, todo es normal». Frente a la pasividad del ejecutivo, los veteranos docentes remacharon que «nos sorprende» la sustitución.

Carta de ex profesores y directores

RELACIÓN DE ANTIGUOS DOCENTES DEL CEPA SON CANALS FIRMANTES DEL DOCUMENTO

Martí Gené Ramis, exprofessor, excap d’estudis i exdirector

Sebastià Vidal-Joan, exprofessor i exdirector

Margalida Mascaró Riera, exprofessora

M. Teresa Vidal Camarena, exprofessora

Isabel Peñarrubia Marquès, exprofessora i excap d’estudis

M. Magdalena Balle Garcia, exprofessora i exsecretària