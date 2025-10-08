Estudiantes de la UIB boicotean un acto con Galmés para denunciar la complicidad del rectorado con Israel

Estudiantes de la Universitat de les Illes Balears (UIB) han interrumpido este miércoles el acto de inauguración con el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés de la feria Emprèm Day, en el campus de Palma, para denunciar la complicidad del rectorado con empresas que participan de la ocupación y colonización de Israel.

Los jóvenes han desplegado una pancarta en la Escuela de Hostelería para a continuación leer un manifiesto cuando Galmés estaba en el escenario dando la bienvenida a los estudiantes participantes en la cita para los emprendedores. El acto de boicot forma parte de la campaña Carot, Prou Complicitat que llevan a cabo estudiantes y trabajadores de la UIB para exigir ral rector, Jaume Carot, que cumpla con el acuerdo aprobado en el Consell de Govern de la UIB del pasado mayo para que la institución no mantenga relaciones con empresas israelíes o entidades que participen en la ocupación y colonización ilegal y vulneran tratados de la ONU.

Mientras los activistas leían su manifiesto, Galmés ha intentado seguir con su discurso mientras trataban de retirar la pancarta que han desplegado los jóvenes en la que acusan al rectorado de colaborar con el genocidio por sus relaciones con el Banco Santander, Palma Aquarium, o la red inmobiliaria ReMax, entre otras empresas.

Se les ha instado a abandonar el recinto de la Escuela de Hostelería y así lo han hecho de forma ordenada. Después representantes del rectorado les han tratado de convencer de que la UIB no puede hacer nada al respecto, si bien ellos consideran que esta es una conducta "hipócrita" por parte de la universidad porque otras instituciones del Estado español sí han avanzado "mucho más allá en el corte de relaciones con empresas y entidades israelíes o que vulneran resoluciones de la ONU en relación con la ocupación ilegal de Cisjordania, como por ejemplo la UPV/EHU".

Los activistas han querido" levantar la voz para denunciar que el rectorado incumple la declaración sobre Palestina que aprobó hace un año", cuando el Consell de Govern se comprometió a no contribuir en la colonización ilegal de Israel en los territorios ocupados y a no establecer relaciones con entidades israelíes o empresas que vulneren derechos humanos y resoluciones de la ONU", dicen en su manifiesto.

"La realidad es que la UIB mantiene convenios con empresas israelíes, como los contratos de prácticas con Palma Acuarium, propiedad de la empresa Coral World que es parte del conglomerado israelí Kahn Group. Además, la UIB recientemente ha renovado el acuerdo de financiación por un valor de 250.000 euros con el Banco Santander, que financia la industria armamentística implicada a un genocidio que se ha cobrado centenares de miles de vidas palestinas. También tiene un convenio de prácticas con la empresa Remax, que vende propiedades ilegalmente en Cisjordania y contraviene las directrices de la ONU", También han apuntado a otras empresas como HP o CAT presentes a la UIB.

"Desde la campaña Carot, Prou Complicitat exigiremos tantas veces como haga falta al rectorado que cumpla sus obligaciones y corte toda relación con el sionismo y sus vínculos financieros", ha clamado uno de los activistas. Además, los defensores de "una Palestina libre" critican que el rectorado continúa sin denunciar el genocidio y han extendido su censura a Galmés y la presidenta Marga Prohens a quienes acusan de ser "defensores del genocidio"