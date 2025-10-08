Eduardo Madina y Jorge Dezcallar coinciden en Palma: "vivimos el final de una etapa política que ha durado 80 años"

Organizado por “Diálogos para el desarrollo” ayer reunió en Palma a dos de los principales analistas políticos, el exdiplomático mallorquín Jorge Dezcallar, y el exdirigente socialista, Eduardo Madina, que protagonizaron un encuentro con empresarios para analizar la situación de la política mundial. El debate ha sido moderado por el periodista Joan Martorell.

Dezcallar inició su exposición asegurando que la palabra clave que describe la situación política mundial es la inestabilidad. “Se están produciendo cambios de manera muy rápida que provocan continúas amenazas”. El exdiplomático aseguró que vivimos “el final de una etapa, que empezó al final de la segunda guerra mundial y que nos ha proporcionado 80 años de tranquilidad y crecimiento económico”. Sin embargo, a su juicio estamos afrontando unos tiempos en los que se va a producir un “nuevo reparto del poder mundial, que quedará en manos de Estados Unidos, China y Rusia”, en los que ya no tendrán tanta importancia todas las declaraciones en favor de los derechos humanos o del derecho internacional. Dentro de este grupo de poder no incluyó a Europa, que según el experto, este papel secundario se debe a que el continente sigue sin ser capaz de representarse a través de una única voz. El ejemplo ha sido el posicionamiento sobre el conflicto de Oriente Medio “que ha sido patético”. Para el que fuera director del CNI, en el futuro próximo la seguridad debe convertirse en un eje principal de cada país. Y para explicar la inestabilidad política que estamos viviendo, Dezcallar recordó que desde hace poco “hemos vuelto a hablar de guerra y ya son muchos los países que están recuperando el servicio militar obligatorio. Ningún país de Europa cuestiona que hay que aumentar los presupuestos en defensa”.

El diplomático aseguró que el derecho internacional, tan vigente hasta la fecha, “está en caída libre”, como lo demuestra la masacre que se está produciendo en Gaza, que no tendrá ninguna consecuencia para sus responsables.

También describió el cambio en la política internacional que está provocando las decisiones de Trump. “A los americanos les irrita que en Europa tengamos una mejor sanidad, mientras ellos nos pagan la defensa. Está claro que este modelo de defensa ha terminado y todos los países europeos tendrán que invertir mucho dinero en armamento”.

Eduardo Madina, quien disputó el liderazgo del PSOE a Pedro Sánchez, coincidió en este panorama tan preocupante que está atravesando la política mundial. El político vasco explicó que este verano viajó a la costa de Normandía, en Francia, para visitar los cementerios donde descansan los miles de soldados norteamericanos que participaron y murieron en la última guerra mundial para defender la democracia de Europa. “De las costas de Normandía nacen los principios de la Unión Europa”. Sin embargo, a su juicio, la juventud no solo no le da importancia a esta efemérides histórica, sino que ni siquiera la conoce, por lo que en estos momentos nadie se plantearía “enviar a un hijo a una guerra, como hicieron los norteamericanos, para defender los derechos humanos en Europa”.

Madina aseguró que estamos viviendo tiempos en los que se están rompiendo todos los modelos políticos que conocíamos y recordó que los países más potentes están abandonando todas las organizaciones internacionales. El exdirigente socialista se planteó el debate de qué papel tendrá Europa ante este nuevo reto político y económico, y la respuesta no pudo ser más pesimista. Recordó que los europeos hemos “desplazado la producción hacia Asia para ahorrarnos costes y hemos subcontratado la defensa a los Estados Unidos. Por lo tanto ¿quien nos vendrá a salvar si se produce una invasión militar”.

Eduardo Madina expuso la debilidad de la Unión Europea frente a otros mercados y, sobre todo, porque los europeos no contamos con ninguna empresa puntera de tecnología, como sí disponen China y Estados Unidos.

El experto analista explicó que será complicado mantener el actual estado social si los países europeos se ven obligados a aumentar los presupuestos en defensa. Una afirmación que remató Dezcallar, detallando que Europa representa el seis por ciento de la economía mundial, pero financia el 45 por ciento del gasto social. Por lo tanto, si se produce un conflicto armado, será complicado financiar este escudo social.

Sobre las inversiones en armamento, el exdiplomático explicó que Europa gasta unos 350 mil millones en armamento, mucho más que China, pero lejos de Estados Unidos. “Hay que gastar mejor, porque no puede ser que Europa tenga diez modelos distintos de tanques, mientras que EE UU solo tiene uno. Pero además de contar con armamento, también hay que crear unos servicios de inteligencia”.

Al igual que el diplomático, Madina dudó que en estos momentos algún joven español esté dispuesto a enrolarse en una guerra para salir en defensa del pueblo Ucraniano.

Al celebrarse este encuentro de expertos ante empresarios mallorquines, la mayoría dedicada al negocio del turismo, los expertos también analizaron los retos que afronta la economía balear ante estos acontecimientos políticos mundiales. Y ambos conferenciantes coincidieron en que el gran reto que afrontan las islas es conseguir una economía diversificada, ya que en estos momentos se están detectando muestras de hastío por el actual modelo turístico y la masificación que está provocando. “La empresa que va a salir adelante será la que mejor se adapte a estos nuevos cambios políticos que estamos viviendo”, aseguró Madina.