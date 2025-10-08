"Si lo que decimos nos duele y dudamos en publicarlo, lo publicamos"

Jorge Sandua es cofundador de Putos Modernos, una marca que trata de "sacar tajada" del postureo con productos y campañas publicitarias basadas en señalar las contradicciones y miserias de la vida moderna: "La modernidad es correr estresado hacia tu clase de 'mindfulness', buscar vuelos baratos desde un móvil muy caro, debatir sobre gentrificación en la cola de un macrofestival...". Su fórmula de puñetazo certero que duele pero te hace sonreír es seguido por más de 470.000 personas en redes sociales. Sandua habla hoy en la jornada Emprén Day, organizada por la Universitat para impulsar el espíritu emprendedor.

PREGUNTA: ¿Qué es un 'puto moderno'?

RESPUESTA: Un personaje urbano que presume de ser distinto mientras hace exactamente lo mismo que todos los demás, que defiende la autenticidad en Instagram y la precariedad en LinkedIn. No es una tribu aparte: es el retrato colectivo.

P: ¿Usted se considera uno?

R: Para describir a un puto moderno con tanta precisión, primero tuve que serlo yo.

P: ¿Cómo les surgió la idea de adoptar ese tono, crítico e irónico?

R: No surgió: estaba ahí. El tono irónico lo heredé de mi familia y es mi manera natural de comunicarme. Y en Putos Modernos lo tuve claro desde el principio: si hubiéramos hecho frases motivacionales, no habríamos durado ni un post.

P: Sus mensajes punzantes son seguidos en Instagram por 473.000 seguidores: ¿A los modernos les gusta reírse de ellos mismos y que alguien les señale sus contradicciones y miserias (como la precariedad)?

R: Sí. De hecho, creo que ahí está la clave, en no señalar “al otro”, sino en señalar lo que hacemos y sufrimos todos. Y cuando te reconoces en un post, aunque te duela, es imposible no reírte de ti mismo.

P: ¿Son una agencia de publicidad que en sus perfiles dicen las verdades, gusten o no. ¿Les costó que las empresas se atrevieran a impulsar campañas en esta línea?

R: En realidad no somos una agencia de publicidad, sino una marca que también hace de agencia de publicidad y que se autoparodia tanto a sí misma como a las marcas con las que trabaja. Al principio sí que costó, porque el miedo de las marcas al “qué dirán” era muy grande. Pero luego se dieron cuenta de que ser correctos no generaba conversación, y que ser valientes sí. Y hoy tenemos la suerte de trabajar con clientes que nos llaman justo por eso.

P: ¿Con qué entrada de Instagram se metieron en un lío o generaron una polémica y cómo gestionan a nivel interno ese debate sobre 'los límites del humor'?

R: En general, con muchas. Cada semana aparece un nuevo “ofendididito”. Con la campaña de Open Arms, por ejemplo, hubo mucha polémica porque decíamos verdades sobre lo que ocurre en el Mediterráneo que nadie quería escuchar en sus vacaciones de verano, pero nos da igual: el fin justificaba el post. De hecho, tenemos incluso un apartado en Instagram llamado CAOS (Centro de Atención a los Ofendidos), donde explicamos qué hacer si un post te ofende. E internamente, lo gestionamos con una norma básica: si lo que decimos nos duele y dudamos en publicarlo, lo publicamos.

P: La creatividad, la chispa, en marketing y publicidad, ¿se puede enseñar o se tiene o no se tiene?

R: Se puede entrenar, pero hay que tener la predisposición de cuestionar lo evidente y en nuestro caso de hacerlo con cierta gracia. Es igual que correr un maratón: cualquiera puede entrenar, pero no todos van a ganar o ni siquiera llegar a meta.

P: ¿Qué consejos daría a los jóvenes (o no tan jóvenes) que quieran impulsar un proyecto empresarial propio? ¿Y en concreto a los que quieran trabajar en el sector del marketing, la publicidad, la comunicación...?

R : Que no esperen a que llegue “la idea perfecta”. La parálisis por sobreanálisis frena más proyectos que cualquier fracaso, y a veces es mejor darse la bofetada al inicio, antes de haber metido en el proyecto a 20 personas. Mejor lanzar algo imperfecto y aprender rápido. Y en publicidad, que no copien lo que funciona ahora, ya que cuando lleguen a tener una agencia, eso ya habrá pasado de moda.

P: Todo el sector vive pendiente de las decisiones de las grandes tecnológicas y de cómo cambian los algoritmos. ¿No queda otra que asumirlo y aprender a adaptarse lo más rápidamente posible?

R: Los algoritmos son como el tiempo: puedes quejarte de la lluvia o sacar el paraguas. La única estrategia válida es adaptarse antes que los demás. Aunque también hay otro camino: tener una voz propia consistente y crear buen contenido orgánico que, si se mantiene en el tiempo, puede dar frutos sin tener que soltar miles de euros a las tecnológicas.

P: Además de servicios de publicidad, es importante su división de venta de productos, como su libro Hazte rico, vende humo: ¿Por qué no puedo evitar pensar en Pantomima Full al ver este manual?

R: Porque seguramente compartimos la misma fauna de referencia: vendehúmos, coaches y gurús de todo tipo. Nuestro libro es básicamente un manual de estafa, o una estafa de manual, según se mire. Hablamos de perfiles que van desde el gurú del marketing digital hasta el chamán de la ayahuasca. Y no pretende salvarte de ellos, sino algo mejor: enseñarte a convertirte en uno de ellos. Con el libro conseguimos lo que buscábamos: ser número 1 en ventas en Amazon en la sección de emprendedores, quedándonos a las puertas de superar al Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki, quizá el vendehúmos más influyente de todos los tiempos.