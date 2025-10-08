Dana en Ibiza y colegios: las preocupaciones de las familias

La nueva alerta naranja activa para este jueves en Ibiza y Formentera ha despertado las preocupaciones de las familias con niños y adolescentes en edad escolar. A tan solo una semana de la catastrófica dana que arrasó las Pitiusas, los recuerdos del caos y de los nervios vividos el 30 de septiembre están demasiado recientes.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activa la alerta naranja por fuertes lluvias entre las 6 y las 18 horas y los padres y madres esperan indicaciones. Muchos se plantean si llevar o no a sus hijos al centro escolar, ya que el pasado día 30, en un principio, la previsión también era similar, aunque luego todo se complicó.

Preocupaciones

Llueve sobre mojado, cuando aún algunas zonas no han vuelto a la normalidad y los fantasmas de la inundación aún vuelan sobre Ibiza.

La pasada semana los padres recibieron varias notificaciones de la conselleria de Educación informando de que los estudiantes debían permanecer en los centros educativos hasta las cuatro de la tarde. La medida, tomada para garantizar la seguridad de las personas y evitar desplazamientos no hizo más que aumentar la ansiedad en algunas familias. En algunos centros se bloquearon los teléfonos con las llamadas constantes de padres y madres. Muchos de ellos prefirieron no seguir las indicaciones de la conselleria y acudieron a recoger a sus hijos a los centros en pleno diluvio.

También se notificó a las familias que ese día no habría servicio de comedor: "¿Y qué comerán los niños hasta las 16 horas?", se preguntaban.

El agua entró en muchos colegios e institutos, aunque los mensajes que llegaban a las familias eran de que "todos los alumnos están bien". En algunos centros tuvieron que recolocar a los alumnos, salir de espacios en planta baja, llenos de agua, y subir a las plantas superiores.

En vista de la situación meteorológica se suspendieron todas las actividades tanto en la Universitat de les Illes Balears (UIB) de Ibiza y Formentera como en la Escola Oficial d’Idiomes de Ibiza. Algo que, según comentaban algunos padres, se debería haber hecho también en colegios e institutos con previsión.

El sindicato Alternativa Docente ya ha exigido a la conselleria de Educación que este jueves se suspendan las clases en Ibiza y Formentera y que se priorice la seguridad de la comunidad educativa.