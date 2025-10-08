La dana 'Alice' pone en alerta a Baleares: así afectará a Mallorca según la Aemet

La llegada de la dana 'Alice'este miércoles a España ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a emitir un aviso por lluvias torrenciales en gran parte del litoral mediterráneo y que afectará especialmente a Baleares desde este jueves.

Durante la jornada de este 8 de octubre no se descartan precipitaciones débiles en el norte de Mallorca y en Menorca entre las 12 y las 18 horas. En el resto de Baleares se registrarán intervalos nubosos.

El viento será flojo variable predominando oeste y suroeste hasta la tarde, con brisas costeras en Mallorca.

Alerta naranja por la dana 'Alice'

Para este jueves 9 de octubre se espera la peor jornada de la dana 'Alice' en Baleares. Desde las seis de la mañana la Aemet se activará la alerta naranja en Ibiza y Formentera por fuertes lluvias acompañadas de tormenta. Se esperan hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y un acumulado de 100 litros por metro cuadrado en cuatro horas.

Desde las 18:00 horas la alerta bajará a amarilla, con precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. En Mallorca y Menorca no se activará ningún aviso y se esperan intervalos nubosos con lluvia escasa.

El sindicato Alternativa Docente ha exigido a la conselleria de Educación que priorice la seguridad de la comunidad educativa y suspenda las clases en Ibiza y Formentera por la alerta naranja.

Alerta por lluvias en Ibiza: todas las imágenes de las inundaciones / DI

Los efectos de la dana para el fin de semana en Baleares

Durante la madrugada del viernes 10 de octubre el aviso amarillo se mantendrá en las Pitiusas. A las 6:00 horas se retirará la alerta, pero los intervalos nubosos con chubascos ocasionales se mantendrán durante toda la jornada en toda Baleares.

Para el fin de semana seguirá la presencia de nubes con posibilidad de lluvias ocasionales y puntualmente fuertes con tormenta, pero en este caso podría abarcar a todo el archipiélago.