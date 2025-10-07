Yolanda Díaz y la izquierda política balear salen en defensa de la mallorquina Reyes Rigo, retenida en Israel

La prórroga de la detención de la activista mallorquina Reyes Rigo en Israel por supuestamente haber mordido a una funcionara en la prisión de Ktziot ha generado reacciones críticas con la actuación el Estado hebreo. Si anoche y esta mañana sus compañeras Lucía Muñoz y Alejandra Martínez, también integrantes de la Flotilla a Gaza, reclamaban su liberación y denunciaban malos tratos durante su estancia en prisión, ahora han sido Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, la izquierda política de Baleares y el Moviment Global a Gaza Mallorca quienes se han pronunciado acerca de la situación de la activista, la cual está previsto que mañana abandone territorio israelí.

En una entrevista en La hora de la 1 de TVE, Díaz ha asegurado estar en contacto permanente con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre los españoles que han regresado a España tras permanecer casi una semana detenidos en Israel. "El Gobierno de España tiene que seguir trabajando para que esta mujer, Reyes (Rigo), venga lo antes posible a nuestro país", ha reivindicado la vicepresidenta del Ejecutivo, que también se ha referido a los maltratos que han denunciado los 49 integrantes de la flotilla que ya están en nuestro país.

Díaz ha apuntado a que "si hay maltrato y si hay secuestro en aguas internacionales", serían "delitos de carácter internacional" con "tipificación puramente penal". Por ello, ha incidido en la necesidad de que el Gobierno dé más pasos frente al "criminal" del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Podemos

También a nivel político, pero a escala local, los grupos de la izquierda representados en el Parlament han firmado un escrito en el que piden al Govern que apoye la liberación de la activista mallorquina. Así lo ha anunciado el diputado de Unidas Podemos en la Cámara autonómica, José María García, en la rueda de prensa posterior a la primera sesión del Debate de Política General celebrado este martes.

"Los partidos de la izquierda hemos firmado un escrito en apoyo a la última secuestrada por parte de Israel para que el Govern se ponga al lado de la sociedad y nuestra compatriota salga de las cárceles israelíes y vuelva a casa", ha dicho el diputado.

"No es una persona agresiva, es valiente y ha arriesgado su vida"

Por último, el Moviment Global a Gaza Mallorca también ha salido en defensa Rigo ante la imagen que se estaba proyectando sobre ella y, a través de un comunicado firmado por su miembro Xisca Puig, ha lamentado que la activista -a quien definen como su amiga- haya sido puesta "en el punto de mira de los medios".

"Esta noticia ha dado una imagen de Reyes como una persona agresiva. No obstante, puedo afirmar que es una persona valiente que ha puesto su cuerpo y ha arriesgado su vida porque nuestros gobiernos no están actuando ante el genocidio en Gaza", ha señalado Ramis. Rigo, ha añadido, ha tenido la "valentía" de participar en la Flotilla y, por lo tanto, "no merece este trato injusto".