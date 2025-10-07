"Desde que me vacuno no he cogido ni la gripe ni la covid": Arranca la vacunación en las residencias y centros de día para personas mayores

"Yo no era de vacunas, pero desde la covid creo que es lo más grande, porque ni cogí la covid, ni la gripe ni nada. Ahora creo mucho en ellas". Con este testimonio, Nita Fleixes Perelló, usuaria de la residencia La Bonanova, ha resumido el sentir general en el arranque de la campaña de vacunación contra la gripe en las residencias y centros de día para personas mayores del Consell de Mallorca. El Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha puesto en marcha esta iniciativa, que busca proteger a uno de los colectivos más vulnerables con la adquisición de cerca de 5.000 dosis de alta carga.

El acto de inicio ha contado con la presencia de la vicepresidenta del IMAS, Magdalena Garcia Gual, la subdirectora de Atención a la Cronicidad del GOIB, Estefanía Serratusell, y con Elena Esteban, directora general de Salud Pública.

Reducir la mortalidad

La directora general de Salud Pública, Elena Esteban, ha hecho énfasis en la trascendencia de esta campaña, especialmente para los colectivos dependientes, ya que "ayuda a prevenir muchas complicaciones, a reducir la morbilidad y, sobre todo, la mortalidad". Esteban ha destacado que, a diferencia de otros grupos de riesgo, "los pacientes, las familias y sobre todo los cuidadores de los pacientes más dependientes están muy sensibilizados con la importancia de esta vacunación", lo que facilita conseguir coberturas muy altas. Se han adquirido un total de 4.800 dosis específicas de gripe para el colectivo institucionalizado, según ha explicado.

Por su parte, la vicepresidenta del IMAS, Magdalena Garcia Gual, ha agradecido la colaboración con la Conselleria de Salut, que hace posible "iniciar esta campaña de vacunación en todos los centros residenciales del IMAS". En La Bonanova, se prevé administrar unas 300 dosis en la jornada de este martes. Garcia Gual ha destacado la creciente conciencia "tanto de los propios usuarios como de los familiares y cuidadors," y ha considerado "importantísimo" alcanzar la máxima cobertura.

La campaña del IMAS se desarrollará durante esta semana y la próxima. A nivel autonómico, la subdirectora Estefanía Serratusell ha confirmado que la vacunación se inició el lunes en las 75 residencias de personas mayores y con discapacidad, previendo alcanzar a unos 4.800 usuarios en todas las islas. También se está vacunando a los profesionales de los centros. Además de la gripe, se ha recomendado la vacunación combinada con la dosis contra la COVID-19 en los grupos para los que está indicada.

La experiencia de los esidentes

Otra usuaria, Isabel Domínguez García, que se vacuna anualmente, ha valorado la comodidad y la eficacia del proceso: "Me acabo de vacunar, cada año lo hago y me sienta bien, no me hace mala reacción y estoy contenta, así no cojo la gripe desde que me la pongo. Es cómodo que nos vengan a vacunar aquí", ha manifestado a los medios.

Isabel Domínguez, tras ser inoculada. / Nair Cuéllar

Domínguez García también ha hecho un llamamiento a sus compañeros al resaltar la necesidad de la inmunización colectiva: "Es necesario que nos vacunemos todos, porque si enferma uno es porque no se ha puesto la vacuna".

Las autoridades han señalado el esfuerzo de colaboración con los centros residenciales para informar a las familias y recabar los consentimientos necesarios para los usuarios dependientes. Las cifras definitivas de cobertura se esperan para mediados de noviembre, al concluir la campaña.