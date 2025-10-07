FOTOS: Todas las formas de aparcar mal en el aparcamiento subterráneo del Hospital de Son Espases Raul Sanz Actualizado: 07/10/2025 18:11 Ver galería > La saturación en el aparcamiento subterráneo del Hospital Universitario Son Espases, gratuito desde el año 2019 y de 2.860 plazas, es tan elevada desde primera hora de la mañana que en cada uno de sus rincones se acumulan coches mal aparcados. En el enorme caos que se forma a diario de lunes a viernes y desaparece por las tardes y durante los fines de semana se pueden encontrar todas las versiones de estacionamientos irregulares, con algunos momentos delirantes en los que se diría que a los usuarios que acuden al centro hospitalario con prisas solo les preocupa llevar el coche hasta el aparcamiento, no estacionarlo correctamente en las ubicaciones indicadas. Coches en los pasillos de circulación, coches aparcados en diagonal, coches aparcados de forma perpendicular al estacionamiento, ocupando dos o más plazas, y coches aparcados aprovechando el hueco bajo las escaleras que conducen a las plazas superiores. Con una mañana en el estacionamiento a primera hora de la mañana ya es posible contemplar todas las versiones de aparcamiento irregular en el parking del Hospital Son Espases. No es un problema que pase desaparecibido a la dirección del hospital, ha podido saber este diario, donde los propietarios de los automóviles pueden encontar advertencias impresas en el retrovisor si el automóvil ha sido aparcado de forma deficiente u obstruyendo la circulación, lo que incluso puede motivar que se llame a la grúa si el coche obstruye la entrada o salida de vehículos. La zona exterior, además, es muchos menos segura para los coches mal aparcados, porque la Policía Local de Palma vigila el aparcamiento, sanciona los estacionamientos irregulares e incluso retira coches con la grúa municipal si los vehículos obstruyen el acceso a vehículos de emergencias, a autubuses de línea o a otros vehículos.

Coche aparcado en diagonal ocupando dos estacionamientos Raúl Sanz

Coches mal aparcados en el parking de Son Espases Raúl Sanz

Coches en los pasillos Raúl Sanz

Cohe aparcado en un pasillo en el parking de Son Espases Raúl Sanz

Dos coches aparcados en diagonal Raul Sanz

Coche aparcado en el hueco de la escalera Raúl Sanz

Coches en los pasillos del parking de Son Espases Raúl Sanz

Coche con dos ruedas en la zona de rodadura Raúl Sanz

Pequeño coche bajo el hueco de la escalera que conduce a las plantas superiores Raúl Sanz

Coche ocupando dos aparcamientos Raúl Sanz

Coches aparcados en el pasillo Raúl Sanz