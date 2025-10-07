Retiran más de 3.400 residuos de la costa de Baleares
La limpieza se ha llevado a cabo en zonas como Sa Coma, Es Canutells o cala Sa Forcat.
EP
Personas voluntarias han retirado 3.485 residuos de una docena de puntos de la costa de Baleares desde el pasado 20 de septiembre en el marco de la campaña '1m2 por las playas y los mares' organizada por el Proyecto Libera, SEO/BirdLife y Ecoembes.
La limpieza, han informado los organizadores en un comunicado, se ha llevado a cabo en zonas como Sa Coma, Es Canutells o cala Sa Forcat.
Tras la recogida y la caracterización de "basuraleza", los elementos más encontrados en las costas del archipiélago han sido colillas y piezas de plástico de diferentes tamaños.
En el conjunto de España han participado más de 5.890 personas en la novena edición de la campaña, en la que se han caracterizado un total de 151.975 residuos que habían sido abandonados en 339 entornos naturales.
