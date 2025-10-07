Un repunte de covid y gripe satura los hospitales de Mallorca, con 43 personas pendientes de ingreso en Son Espases y 27 en Manacor

Un repunte repentino de virus respiratorios en circulación —entre ellos la covid, la gripe y el virus sincitial— saturó ayer los servicios de urgencias de los hospitales de Mallorca por primera vez este otoño, requiriendo un porcentaje elevado de hospitalizaciones entre adultos y niños afectados, según confirmaron a este diario fuentes médicas consultadas.

En el Hospital de Son Espases, según la última actualización de datos de las 19.00 horas del martes, un total de 172 personas se encontraban en el servicio de urgencias por afectación de virus respiratorios y 43 estaban a la espera de ingreso en planta.

Fuentes del hospital de referencia consultados señalaron que había más afectados por covid-19 que por el virus de la gripe, cuyo pico en Mallorca no suele producirse hasta el mes de diciembre —motivo por el que ahora comienza la campaña de vacunación entre los colectivos vulnerables—. No obstante, les llamó la atención que el lunes la incidencia de virus respiratorios en urgencias fuera mínima y que haya sido durante este martes cuando el servicio se ha visto saturado, con un número de casos mucho más elevado de lo habitual en estas fechas.

Una de las salas de espera de las Urgencias de adultos de Son Espases. / Redacción Digital

Los datos del servicio de urgencias del Hospital de Manacor confirman esta tendencia: esta tarde un total de 27 personas esperaban ser ingresadas en planta.

Aun así, la mayoría de los casos de covid-19 son actualmente leves y presentan síntomas similares a un resfriado o una gripe suave, con fiebre moderada, malestar, tos, dolor de garganta y secreción nasal entre los más comunes.

Las variantes dominantes se denominan Nimbus y Stratus. La primera se caracteriza por episodios de tos persistente y puede provocar fiebre alta, escalofríos o pérdida del olfato y del gusto, así como dolor de garganta al tragar. La segunda se distingue por la ronquera y la alteración del tono de voz, además de fiebre, tos y pérdida del gusto y del olfato.