"No daremos pasos atrás en la protección de nuestra lengua y sus modalidades. Hay líneas que nunca cruzaremos". La presidenta del Govern, Marga Prohens, anuncia que "no dará pasos atrás" en la protección del catalán pese a la presión de Vox. La líder popular ha aprovechado parte de su intervención en el Debate de Política General de la Comunidad para lanzar un mensaje a sus socios y advertirles de que no se tocará ni la autonomía de centros, ni el Decreto de Mínimos, ni el Estatuto de Autonomía para introducir el castellano como lengua vehicular en las aulas.

"No se debe confundir el reconocimiento de nuestra realidad bilingüe, que queremos blindar por ley incluyendo la vehicularidad de ambas lenguas en la ley de Educación, con respeto a las recientes sentencias judiciales, a la autonomía de los centros, al decreto de mínimos, a la ley de normalización, al Estatuto de Autonomía y a la Constitución. No se debe confundir esto con dar pasos atrás en la protección de nuestra lengua y sus modalidades. Por ello, hay líneas que nunca cruzaremos", asegura Prohens.

Cabe recordar que la semana pasada los de Abascal tumbaron el decreto de proyectos estratégicos del Ejecutivo tras la negativa del PP a admitir a trámite su iniciativa para incluir el castellano como lengua vehicular en la Educación. Una proposición de Vox donde se incluía anular el decreto de mínimos y controlar a los docentes a través de la Inspección Educativa. Así, pese al castigo de Vox, Prohens se mantiene firme y reitera que "no atravesará líneas rojas" en defensa del catalán.

La OCB lo valora positivamente

Por su parte, desde la Obra Cultural Balear (OCB) han valorado de forma positiva la referencia de la presidenta a la necesidad de proteger la identidad, la cultura y la lengua de las islas en su discurso en el debate de política general. "Prohens corrige su error del año pasado donde la lengua estuvo ausente y olvidada en el discurso presidencial", expresan desde la entidad.

No obstante, el presidente de la OCB, Antoni Llabrés, asegura que "no bastan los gestos y buenas palabras", por lo que pide a la presidenta que "pase a la acción de forma inmediata" para proteger el catalán en Baleares.

"¿Con quién va a gobernar?"

Por su parte, desde Vox se han mostrado muy críticos con la intervención de la presidenta, recordándole que gobierna en Baleares gracias a sus votos. "¿Qué pasa que las líneas rojas solo las tiene el PP y Prohens? ¿Pero tiene mayoría absoluta? Esa es la pregunta. ¿Cómo piensa gobernar si hasta ahora solo ha podido gracias a nosotros? Cuando no hay cultura de pacto y hay prepotencia de creer que tienen mayoría es lo que pasa", expresa la portavoz de los ultraconservadores, Manuela Cañadas.

Asimismo, Cañadas acusa a la líder popular de copiar "punto por punto" el discurso de Vox en gran parte de su intervención. "Todo lo que nos ha gustado da la casualidad que son propuestas y exigencias del marco ideológico que venimos defendiendo. Para hacer las políticas de Vox lo mejor es que gobierne Vox", expresa la portavoz.