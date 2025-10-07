"Pensamos que nunca va a pasar nada, hasta que pasa": La DGT y ASPAYM lanzan una campaña para reducir las distracciones al volante

La Dirección General de Tráfico (DGT), en colaboración con ASPAYM Baleares, ha puesto en marcha este martes la campaña nacional de tráfico Al volante, cero distracciones. La iniciativa busca concienciar a la ciudadanía sobre los graves riesgos de esta causante y también del consumo de alcohol y drogas al conducir, con el fin de prevenir siniestros viales.

Un punto clave de la jornada ha sido el testimonio en primera persona de Carlos Fernández, un voluntario de la entidad que sufrió un grave accidente de moto por conducir bajo los efectos del alcohol hace 21 años, y que ahora comparte su experiencia con los conductores retenidos en los controles de la Guardia Civil. "Trato de concienciar a la gente, sobre todo los moteros, para que no beban si van a conducir, porque yo tuve un accidente por ir bebido," ha explicado.

Su mensaje ha sido contundente al manifestar que "pensamos que nunca va a pasar nada, hasta que pasa. Todos controlamos, hasta que descontrolamos". Fernández, que ha relatado que en el momento del siniestro que le dejó en silla de ruedas iba solo y se estrelló contra una señal en Zaragoza, ha hecho hincapié en que la primera lección que aprendió es que "no hay que beber nada cuando se va a conducir", ya que, aunque parezca que se controla, "siempre hay algo que se nos escapa". Además, ha subrayado el inmenso peso en la conciencia que supone hacer daño a terceros por una negligencia evitable, especialmente si se va acompañado o se choca contra otro vehículo.

Aumento de siniestros mortales

En la presentación de la campaña, que ha tenido lugar en un control realizado por la Guardia Civil a las puertas de las piscinas municipales de Son Hugo, el Delegado del Gobierno de Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, ha destacado la importancia de esta labor de concienciación, reforzada por "experiencias en primera persona, con experiencias vividas", que son "mucho más eficaces" que los mensajes institucionales. En este sentido, ha hecho una llamada a la "máxima prudencia al volante", recordando que "las distracciones matan" y que en cuanto al "alcohol y las drogas, cero al volante".

Fernando Alonso Plaza y Alfonso Rodríguez Badal, durante el control de la Guardia Civil. / Guillem Bosch

Fernando Alonso Plaza, nuevo jefe provincial de Tráfico, ha dado las cifras que justifican la urgencia de la campaña centrada en las distracciones. Así, ha detallado que este es un "factor que va creciendo cada año" en los siniestros con víctimas mortales y que a nivel nacional, esta causa "es la responsable del 30% de los fallecidos, una cifra que en el caso de Baleares se eleva ligeramente hasta el 36% de los accidentes mortales en lo que va de año".

El jefe provincial de Tráfico ha señalado, además, que, si bien existen muchos tipos de distracción, el teléfono móvil es el que más preocupa, no solo por su incremento cuantitativo, sino también por la gravedad que añade a los accidentes. E"s una distracción que implica apartar la vista de la carretera por un tiempo mayor, correlacionándose con siniestros más graves, como las salidas de vía -el tipo más frecuente- y los choques frontales".

Un compromiso de concienciación

El voluntario de ASPAYM, que hace 21 años sufrió un "shock" que lo obligó a reaprender a controlar su cuerpo, ahora ve la concienciación como una misión personal. "Tuve mucho apoyo familiar y no lo llevé mal", ha afirmado sobre su recuperación, aunque ha reconocido que "es un cambio muy grande, porque tienes que aprender a hacer todo con tu nueva situación".

Su experiencia lo ha llevado a educar con rigor a su entorno. A sus hijos, dice haberles transmitido un mensaje claro sobre la conducción y el alcohol: "Si quieren una moto, se la voy a comprar, pero como me llegue una denuncia y me entere de que la has cogido yendo bebido, la quemo delante de ti", ha aseverado. Su principal recomendación es que, si se bebe, se pida ayuda. "Que me llaman y me digan, oye papá, que no puedo coger la moto, que no puedo coger el coche, ¿me puedes venir a buscar? Y yo voy donde haga falta", ha concluido, poniendo énfasis en que no coger el vehículo es la única opción responsable para protegerse a uno mismo y a los demás.

Según ha apuntado Fernández, su mensaje ha sido bien recibido por los conductores a los que alertaba del riesgo de correr su suerte, ciudadanos que en el control de la Guardia Civil, dice han agradecido y se han mostrado "concienciados", entendiendo el valor de la advertencia de alguien que vivió las consecuencias de la negligencia al volante.

La campaña Al volante, cero distracciones, se llevará a cabo en diferentes puntos de las islas a lo largo de toda la semana, mientras en paralelo se realiza también a nivel nacional.