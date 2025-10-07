La oposición acusa a Prohens de "falta de credibilidad" en su discurso

Los partidos de la oposición acusan a Marga Prohens de "falta de credibilidad" en el discurso que ha ofrecido durante el Debate de Política General de la Comunidad celebrado esta mañana en el Parlament. Así lo afirma el portavoz adjunto del PSIB-PSOE, Marc Pons, reprochando que la presidenta "no ha tenido ni valentía ni capacidad para aplicar las principales medidas que planteó hace un año para combatir la saturación, como es la subida del Impuesto de Turismo Sostenible". Por ello, Pons advierte que la líder popular "no es creíble y hace ahora un cambio con anuncios que no tenemos ninguna garantía de que acabe cumpliendo".

De esta forma, si en el debate del año pasado la cuestión central del discurso la saturación turística, un año después, "el gran problema es el crecimiento demográfico y, por tanto, podríamos decir que para la presidenta tenemos un problema de exceso de residentes", denuncian los socialistas.

En este sentido, el portavoz adjunto critica que Prohens "acompaña la importancia de detener el crecimiento demográfico con recalificaciones urbanísticas que supondrán 250.000 plazas más, constatadas en los diferentes decretos ley aprobados este año". Unas plazas residenciales que "serán de precio libre en el momento en que tendrán una limitación solo para 5 años, y que ponen en el mercado vivienda de precio libre encubierto, mientras nos dice que existe un problema de crecimiento demográfico".

En consecuencia, "los problemas de nuestra comunidad autónoma están peor, con el precio de venta y alquiler de vivienda aún más caro y los niveles de saturación más altos, según la encuesta del propio Govern", denuncia Pons.

Asimismo, los socialistas también han mostrado su indignación con las referencias de Prohens al expresidente del Govern, Francesc Antich, y al expresidente del Congreso, Félix Pons, durante su discurso. Una mención que los socialistas han evitado aplaudir al considerar que la líder popular ha "instrumentalizado" ambas figuras. "Antich era una figura de consenso, pero también de partido, no para ser usado como hoy lo ha hecho mientras justifica el genocidio de Gaza", argumenta el portavoz socialista, Iago Negueruela.

"Epifanías" de la presidenta

Por su parte, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, afirma que Prohens "va sumando epifanías" y "vive de revelaciones políticas sin traducir ninguna en medidas concretas que mejoren la vida de la gente". Así, el ecosoberanista recuerda que, el año pasado, la presidenta tuvo "una epifanía sobre la saturación turística", un problema que la ciudadanía y los partidos "llevan denunciando desde hace décadas".

"Ahora parece haber tenido una segunda revelación sobre el crecimiento poblacional", señala Apesteguia, quien añade que "el problema es que entre una epifanía y otra no ha hecho absolutamente nada". Asimismo, acusa al Ejecutivo autonómico de "mentir incluso sobre los compromisos adquiridos" y de "gobernar de espaldas a la ciudadanía".

El portavoz de Més también censura que, pese a disponer de una mayoría parlamentaria y social favorable a un cambio de modelo, "el Govern no ha impulsado ni una sola medida para limitar el turismo o diversificar la economía". En este sentido, recrimina que "se han eliminado las dos únicas medidas existentes para no seguir creciendo: la amortización de plazas turísticas y la regla del 2x1", al tiempo que "ha permitido la creación de 1.500 nuevas plazas que ahora el Consell de Mallorca está sorteando".

"El resultado es evidente: más presión humana, más turistas que nunca y más congestión", lamenta Apesteguia, quien recuerda que "tampoco se ha aplicado la limitación de entrada de vehículos en Mallorca, no se ha incrementado el impuesto turístico ni se ha planteado un aumento del canon del agua".

"Propagandista"

Desde Més per Menorca califican de "postizo, artificioso y propagandista" el discurso de Prohens. Así lo considera Josep Castells, quien determina que la dirigente autonómica "ha intentado vender como grandes logros sus grandes fracasos", con un discurso, lamenta, plagado de "tópicos manidos" que, en su opinión, vienen a demostrar su "falta de ideas" para afrontar lo que, según ha dicho, la presidenta considera que es el "gran problema actual" de Baleares, "el reto demográfico".