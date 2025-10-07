Nuevas ayudas de hasta 10.000 euros para que los menores de 40 años compren su primera vivienda en Baleares

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha anunciado este martes, durante el Debate de Política General en el Parlament, una nueva línea de ayudas directas de hasta 10.000 euros para jóvenes menores de 40 años que quieran comprar su primera vivienda. La medida estará dirigida exclusivamente a quienes acrediten un mínimo de cinco años de residencia en Baleares, en línea con la política del Ejecutivo de priorizar el acceso a la vivienda para “la gente d’aquí”.

“Damos un paso más para que los jóvenes puedan tener su propia casa, como la tuvieron sus padres o abuelos. Les debemos devolver la esperanza de emanciparse y formar una familia”, ha declarado Prohens durante su intervención.

Prohens reivindica que esta nueva convocatoria de ayudas se suma a otras medidas puestas en marcha por el Govern para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes, como la Hipoteca Joven, que avala hasta el 100 % del préstamo hipotecario, o la exención total del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para menores de 30 años que compren su primer inmueble, una iniciativa de la que ya se han beneficiado más de 1.500 jóvenes, según la presidenta.

Bonificaciones fiscales

Además, Prohens anunció que el Ejecutivo elevará el precio máximo de los inmuebles que pueden acogerse a las bonificaciones fiscales, pasando de 270.000 a 378.000 euros, “para adaptarse a la realidad del mercado balear”.

En materia de vivienda, la presidenta destaca también los avances del Decreto de Emergencia Residencial y la Ley de Proyectos Residenciales Estratégicos, que permiten agilizar la construcción de vivienda asequible y desbloquear suelos urbanizables. Según los datos ofrecidos por la presidenta, ya hay 5.000 viviendas planificadas a precios asequibles y destinadas a residentes con al menos cinco años de empadronamiento en las islas.

“El Govern apuesta por un modelo de vivienda asequible y pensado para las familias, las rentas medias y los jóvenes de aquí”, subraya Prohens, que insiste en que su política busca “corregir el desequilibrio entre oferta y demanda” tras años de encarecimiento del mercado.