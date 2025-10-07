Ibiza
El juez deja en libertad al hombre cuya pareja falleció el domingo en Formentera
El Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza lo deja libre al descartar muerte violenta
Guillermo Sáez
El Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza ha acordado dejar en libertad al hombre que fue detenido tras el fallecimiento de su pareja, una mujer italiana de 45 años, el domingo en Formentera.
La Guardia Civil ya había descartado una posible muerte violenta de la mujer después de conocer el resultado de la autopsia. Tras llegar a esta conclusión, había puesto al detenido a disposición judicial.
Basándose en el resultado de esta investigación del cuerpo armado, el juzgado ibicenco le ha devuelto la libertad al hombre una vez que haya quedado eliminada la hipótesis de un caso de violencia de género.
Mientras tanto, la resolución del caso se encuentra "a la espera del resultado de otros análisis solicitados para determinar la causa del fallecimiento" de la mujer, según ha informado la Guardia Civil.
