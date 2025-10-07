La IA, un "glotón" de energía: "El 20% de la demanda de potencia en los centros de datos será debido a esta tecnología en 2026", advierte el experto de la UIB Carlos Juiz

El crecimiento exponencial de la Inteligencia Artificial (IA) plantea un desafío urgente para la sostenibilidad y la lucha contra la emergencia climática. Esta ha sido la principal advertencia lanzada por Carlos Juiz, catedrático de la Universitat de les Illes Balears (UIB), durante su ponencia en la Jornada IA Verda celebrada este lunes en el auditorio del ParcBit.

Bajo el título Consumo energético de los modelos de IA. Lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no mejora, el experto ha calificado a la IA como una nueva "ola de innovación", quizás la más corta de las registradas hasta ahora, cuya aceleración choca frontalmente con la necesidad de actuar rápido ante el calentamiento global.

Cifras que inquietan: La IA "hambrienta" de energía

El doctor Juiz ha puesto cifras al problema, al destacar el voraz apetito energético y de recursos de la tecnología actual. Así, ha señalado el "incremento del 80% en la energía de los centros de datos desde 2022", y ha proyectado que "el 20% de la energía de estos centros se deberá a la IA el próximo año".

El catedrático ha ilustrado la magnitud del consumo con un dato alarmante: "Un centro de datos para IA consume la misma potencia eléctrica que varias decenas de miles de residencias".

Además, ha explicado que el fenómeno conocido como la paradoja de Jevons —donde las ganancias de eficiencia de los sistemas se ven disipadas por el incremento del consumo y el número de usuarios— podría neutralizar los avances hacia una IA más eficiente. El resultado, en palabras del ponente, es que "la IA está hambrienta de energía y sedienta de agua".

El camino hacia la "IA Verde": normativa y compromiso

La jornada, dedicada a la IA Verde, ha arrancado con la bienvenida de las diferentes autoridades, quienes desde el primer momento han puesto el foco en la necesidad de un compromiso firme con el medio ambiente. El decano del Colegio de Ingeniería en Informática de las Illes Balears (COEIIB), Francisco J. Perales, ha reconocido los "retos energéticos de la inteligencia artificial", mientras que la vicerrectora de Innovación y Transformación Digital de la UIB, Lorenza Carrasco, ha expresado el interés de la universidad en hallar el "equilibrio en innovar pero hacerlo de una forma responsable".

Por su parte, el Director General de Innovación y Transformación Digital del Govern, Sebastián González, ha recordado la inversión en el futuro centro de supercomputación, con el objetivo de consolidar las islas como un referente en soluciones de IA Verde.

En este contexto, Juiz ha adelantado que la preocupación global ha llevado a la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) a desarrollar una normativa -que se publicará "en breve" (basada en la ISO 5338) que busca establecer métricas obligatorias para evaluar el impacto ambiental de los sistemas de IA. La norma se centrará en medir el consumo total de energía en todas las fases del ciclo de vida de un modelo (entrenamiento, evaluación y utilización).

El experto fue el primer ponente de la 'Jornada IA Verda'. / Guillem Bosch

Un futuro que exige velocidad

El profesor Juiz ha concluido con una reflexión sobre la urgencia del problema, al resaltar que "la diferencia de esta ola [la IA] es que es la más corta de las anteriores y debemos superarla rápido por la emergencia climática".

Ante las preguntas del público, Juiz se ha mostrado optimista al señalar que la humanidad encontrará soluciones eficientes, como lo ha hecho anteriormente. Sin embargo, ha reiterado que la clave es la eficiencia en todos los procesos y evitar el consumo superfluo, ya que, tal y como se vio en la Revolución Industrial, la búsqueda de nuevas energías fue entonces la respuesta a la escasez y al problema de la contaminación. La única diferencia hoy, ha matizado, es que "la emergencia climática está aquí y por eso hay que hacerlo rápido".

La Jornada IA Verda: Reptes i solucions cap a una Intel·ligència Artificial sostenible fue organizada por el COEIIB y contó con la colaboración de la UIB y el Govern balear. Además de la ponencia del doctor Juiz, el programa incluyó presentaciones de Alejandra María Alonso, Head of AI & Digital Services Sustainability y Chief Data Office, Telefónica Innovación Digital; Daniel Flores Martín, de COMPUTAEX – Extremadura Supercomputing Center; y Manuel Ujaldón, Full Professor en la Universidad de Málaga y embajador Universitario Nvidia, y culminó con una mesa redonda, a cargo de Martí Ribas Medina, Director General de Endesa Baleares.