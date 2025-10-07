¿Te imaginas que tu entrevista de trabajo se sienta como unas vacaciones de lujo?

Imagina que estás en una sala de espera, minutos antes de tu entrevista de trabajo. Has llegado en un transfer, que la empresa ha dispuesto para ti y los demás candidatos. En recepción te han obsequiado con un delicioso té que todavía notas en tu paladar. Una cálida bienvenida que ha hecho que te sientas como si te alojases en un lujoso hotel. Esta entrevista pinta mejor de lo que pensabas... Sensaciones como estas son las que el grupo hotelero internacional Mandarin Oriental quiere despertar en la comunidad mallorquina y, sobre todo, en su futuro equipo en Mallorca. Porque no hay mejor forma de dar un servicio que haberlo disfrutado. Y la hospitalidad será una seña de indentidad clave en el esperado Mandarin Oriental Punta Negra, que abrirá sus puertas el próximo 2026. Para formar el nuevo equipo, la compañía ha puesto en marcha un proceso de selección tan poco convencional como su Talent Week, tres jornadas, del 3 al 5 de noviembre en Casa Esment, en Palma.

Lejos de las entrevistas tradicionales, la iniciativa se plantea como una experiencia inmersiva en la que los aspirantes no solo tendrán la oportunidad de mostrar sus capacidades, sino también de conocer de primera mano la filosofía de Mandarin Oriental, su cultura empresarial y el estilo de hospitalidad que distingue a la marca en todo el mundo.

Una bienvenida de lujo para los candidatos

El proceso comenzará con la citada recogida mediante transfer desde distintos puntos de la isla, para que no tengas que preocuparte por el transporte. Pero eso es solo el principio. En lugar de llegar a una sala de selección, los candidatos seréis recibidos como verdaderos huéspedes que llegan a un hotel Mandarin: acreditación personalizada, detalles de bienvenida, una ambientación que reproduce la esencia de la marca y un té, que nunca está de más.

La bienvenida en los hoteles de Mandarin Oriental es solo un adelanto de su hospitalidad.

El objetivo es que te sientas valorado, escuchado y que vivas lo que es trabajar en Mandarin Oriental. Lo que viene después te hará replantearte cómo deberían ser todos los procesos de selección.

Conocer la esencia de Mandarin Oriental

Los asistentes recorreréis un espacio diseñado para reflejar los valores del grupo. ¿Y si supieras que habrá un museo interactivo para ti? En él, podrás descubrir la historia y la identidad de Mandarin Oriental, estands dedicados a áreas clave como la gastronomía, la cultura wellness y las oportunidades de desarrollo profesional, así como espacios de interacción con responsables de diferentes departamentos.

El mensaje es claro: Mandarin Oriental no busca empleados, sino embajadores de la marca, personas que deseen crecer con ella y ser parte de una comunidad internacional que se distingue por la excelencia en cada detalle.

Mandarin Oriental está formada por una comunidad internacional con atención al detalle.

Entrevistas con atención personalizada

En la parte más personal del proceso, los candidatos tendréis vuestro momento para ser escuchados. Las entrevistas estarán planteadas en espacios íntimos, con la ayuda de herramientas tecnológicas que permitirán recoger cada detalle. El hotel quiere conocer a la persona que hay detrás de tu currículum, tus motivaciones y tu historia. Una historia que será parte de la apertura.

Finalmente, el cierre de la experiencia también tendrá un carácter simbólico: un check-out que, más allá de ser una despedida, busca dejarte una huella imborrable de lo vivido durante estas jornadas.

Una entrevista con Mandarin se siente como un hospedaje de lujo.

Compromiso con el talento mallorquín

La llegada de Mandarin Oriental a Mallorca supone no solo una nueva oferta hotelera de lujo, sino también una apuesta clara por el empleo local. La empresa quiere consolidar vínculos con la comunidad mallorquina y dar oportunidades a los profesionales de la isla para integrarse en un proyecto de talla internacional. Mandarin Oriental Punta Negra no viene solo a abrir un hotel. Viene a quedarse, a crecer con Mallorca y a construir comunidad.

Un propósito central de Mandarin es construir comunidad.

Cómo participar

La Talent Week está abierta a todas aquellas personas que deseen formar parte del equipo del nuevo hotel. Si estás interesado en vivir esta experiencia de selección, deberás inscribirte previamente. Más allá de las vacantes específicas, la compañía busca personas apasionadas por la hospitalidad, comprometidas con la excelencia y dispuestas a aportar su talento en la inminente etapa del grupo en la isla.