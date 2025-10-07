Arranque discreto en la venta de viajes Imserso en Baleares: "El primer día siempre es más tranquilo"
Se espera que este martes las agencias de viajes registren el grueso de las reservas para esta temporada
El programa de viajes del Imserso ha comenzado este lunes su comercialización en Baleares con un primer día más tranquilo de lo esperado. Según Pedro Fiol, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de las Islas Baleares (AVIBA), la jornada inicial estuvo por una baja afluencia de usuarios. “Hoy hay muy pocas personas acreditadas; los que suelen venir son los que tienen rentas más bajas o los primerizos”, explicó, señalando que se trataba del primer turno de pensionistas que podrían comprar sus viajes. Los que ayer acurieron a las agencias representan menos del 10% del total.
Fiol recordó que la oferta de plazas para esta temporada es prácticamente la misma que en años anteriores, “porque la partida presupuestaria viene a ser la misma y, al no haber nuevos presupuestos, no se puede inyectar más dinero”. En el conjunto del país se ofrecen 879.213 plazas, de las cuales 146.000 se destinan a residentes en Baleares. Dentro del programa, el producto de escapadas cortas sigue siendo el más demandado entre los pensionistas del archipiélago.
El representante del sector apuntó que la verdadera avalancha de reservas suele llegar en la segunda jornada, es decir, este martes, cuando acuden los viajeros habituales. “El primer día siempre es más tranquilo; la mayoría viene mañana, porque saben que hay más demanda y que si no reservan rápido pueden quedarse sin plaza”, señaló.
Fiol explicó también que este año percibe “más interés” en general por viajar, lo que anticipa que las listas de espera se moverán menos. “A los mayores se les exige ahora dejar un depósito sustancial para bloquear la plaza y evitar que haya tanta rotación”, añadió.
El presidente de las agencias subrayó que la demanda sigue siendo muy alta, a pesar de las limitaciones presupuestarias. “La propia demanda absorbe la totalidad de la oferta”, afirmó, recordando que muchas personas llevaban “dos o tres años sin poder viajar” y temen quedarse fuera una vez más.
Pese a las dificultades logísticas y al debate sobre los suplementos de temporada alta, Fiol destacó la importancia social del programa, que cada año moviliza a miles de jubilados en las islas. “Cada vez hay más personas mayores, y además envejecen de manera más activa, con ganas de viajar y de seguir participando en actividades en grupo”, señaló.
