El ahorro balear comienza a dar señales de estancamiento

«Se empieza a notar que el exceso de liquidez que ha servido hasta la fecha para capear el temporal geopolítico, como en el tema de los aranceles, está tocando techo». La frase de un destacado economista de las islas hace referencia a los últimos datos publicados por el Banco de España, en los que se comprueba que el ahorro de los baleares da señales de estancamiento tras los potentes crecimientos registrados desde la pandemia.

En concreto, los depósitos en las entidades financieras de familias, empresas y administraciones del archipiélago alcanzaron al cierre del primer semestre de este año un valor de 34.476 millones de euros, lo que supone un incremento respecto a las mismas fechas del pasado año de tan solo un 0,47%, un porcentaje mínimo si se tienen en cuenta las alzas que se habían dado durante los trimestres anteriores.

Cambio de tendencia

Hay que tener en cuenta que al cierre del pasado mes de marzo ese ahorro mostraba un alza interanual del 6,2%, aunque ya con la advertencia de que ese crecimiento en el dinero que los baleares tienen depositado en las entidades financieras se explicaba en buena medida por las reservas derivadas del mercado inmobiliario, es decir, de los que habían vendido alguna casa o percibían rentas de los alquileres.

Pero al llegar al final de junio, el frenazo resulta evidente con un aumento que apenas llega al 0,5% y que da pie a esa advertencia de que se está agotando la fase de exceso de liquidez.

Para estimar la velocidad con que ha estado creciendo el ahorro balear, basta señalar que en 2019, antes de la aparición de la covid, los depósitos en las entidades financieras estaban cifrados en 26.751 millones de euros.

Deuda de los baleares

En el caso del dinero que el archipiélago debe a la banca, al cierre de junio de este año el valor del crédito pendiente de devolución se cifra en 32.572 millones de euros, en este caso con una reducción respecto al mismo periodo de 2024 de casi un 1,7%.

En este apartado, la evolución ha sido diferente. El valor de ese crédito era a finales de 2021 de 34.563 millones, lo que refleja la apreciable rebaja que se ha registrado en menos de cuatro años.

En cualquier caso, un dato a tener muy en cuenta es el equilibrio existente entre el ahorro y la deuda de Balears con la banca (el primero es incluso superior), a diferencia de lo que sucedió durante los años de la burbuja inmobiliaria, cuando por cada euro en depósito se adeudaban 2,4.