Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ADEMA suma apoyos a su proyecto de universidad privada: sus alumnos harán prácticas en Sant Joan de Déu y Cruz Roja

La entidad firma convenios con ambas instituciones mientras sigue pendiente de autorizaciones y trámites

Xim Torrebella, Diego González y Joan Carulla han firmado hoy el convenio de colaboración

Xim Torrebella, Diego González y Joan Carulla han firmado hoy el convenio de colaboración / ADEMA

Mar Ferragut Rámiz

Mar Ferragut Rámiz

Palma

La formación universitaria centrada en el ámbito de la salud es un área de gran interés para el sector privado y las cifras lo demuestran con proyectos que podrían suponer que Mallorca acabe teniendo cuatro facultades de Enfermería y tres de Medicina. ADEMA es una de las instituciones académicas que lleva años luchando para sacar adelante su universidad privada (la Universidad de Mallorca o UMAC) y hoy ha sumado al proyecto los hospitales de Sant Joan de Déu Palma-Inca y el de la Creu Roja de Palma.

Las entidades han firmado hoy un convenio que permitirá a los estudiantes de Ciencias de la Salud (Medicina y otros títulos) realizar prácticas externas curriculares en estos hospitales, un punto clave para implantar estos estudios. Cabe recordar que CEU San Pablo (que también quiere desembarcar en Mallorca con Medicina, además de otros títulos) anunció un convenio con el grupo Juaneda, mientras que la facultad de Enfermería del Cesag mantiene acuerdos con el grupo QuirónPalmaPlanas. Desde la red pública, la Universitat de les Illes Balears ya ha explicado que enfrenta dificultades para asegurar prácticas de sus estudiantes de Medicina en los centros públcios. El Govern ha asegurado a la UIB que siempre tendrá prioridad.

Según Diego González, presidente de ADEMA, “las prácticas en hospitales no solo acercan a los estudiantes a la realidad clínica, sino que fomentan valores y competencias esenciales. Cada estudiante contará con un tutor académico de la UMAC y un tutor hospitalario, garantizando un acompañamiento de calidad y reconocimiento académico en créditos dentro del plan de estudios”.

El convenio permite a los alumnos de Medicina, Biomedicina e Ingeniería de la Salud y Biomédica aplicar sus conocimientos en un entorno real y "adquirir experiencia en trabajo interdisciplinar, ética profesional y relación con pacientes". Xim Torrebella, gerente de Creu Roja Hospitals de Palma, destacó que “acompañar a los estudiantes en sus prácticas es clave para su preparación y la calidad de la atención sanitaria futura”. Por su parte, Joan Carulla, director gerente de Sant Joan de Déu, señaló que la colaboración con la universidad refuerza la formación práctica y la investigación clínica.

La futura Universitat de Mallorca plantea ofrecer grados y másteres como Biomedicina, Medicina, Ingeniería Biomédica, Arquitectura, Logopedia, Ingeniería de Datos, Diseño y Sociología. ADEMA espera ahora que el Govern revise su memoria para que después el Parlament dé su visto bueno a la creación de la primera universidad privada independiente (no adscrita a otra universidad) de Baleares. Como plan B, ADEMA ha solicitado la autorización de la adscricpión a la Universidad Isabel I.

Noticias relacionadas y más

Además de ADEMA y CEU San Pablo, en la última semana se ha sumado a la iniciativa privada universitaria la propuesta del centro adscrito Nebrija (autorizado por el Govern la semana pasada) para ofertar Enfermería.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una historia de amor por la isla: Cómo un club alemán dona alimentos cada mes a miles de familias en Mallorca
  2. El desembarco de marines del portaviones Gerald R. Ford colapsa el Dique del Oeste de Palma de taxis y buses rumbo a... Festival Park
  3. Malestar por el nombramiento del nuevo equipo directivo de es Pinaret
  4. El PP de Baleares quiere que Europa apoye tarifas para residentes ante la presión turística
  5. Netanyahu no se atreve a sobrevolar Mallorca en sus viajes a Estados Unidos
  6. Quedarse en Israel, del postureo a la coherencia
  7. Renovar un alquiler en Mallorca tras cinco años sale hasta un 50% más caro
  8. “Sin prensa, sin fotos”: así es la estancia en Mallorca los tripulantes del portaviones Gerald R. Ford

Yolanda Díaz y la izquierda política balear salen en defensa de la mallorquina Reyes Rigo, retenida en Israel

Yolanda Díaz y la izquierda política balear salen en defensa de la mallorquina Reyes Rigo, retenida en Israel

Prohens anuncia que "no dará pasos atrás" en la protección del catalán pese a la presión de Vox

Prohens anuncia que "no dará pasos atrás" en la protección del catalán pese a la presión de Vox

El Gobierno resta importancia a la cautelarísima del Govern por los traslados de menores migrantes: "Acabará cumpliendo la ley"

El Gobierno resta importancia a la cautelarísima del Govern por los traslados de menores migrantes: "Acabará cumpliendo la ley"

"Pensamos que nunca va a pasar nada, hasta que pasa": La DGT y ASPAYM lanzan una campaña para reducir las distracciones al volante

"Pensamos que nunca va a pasar nada, hasta que pasa": La DGT y ASPAYM lanzan una campaña para reducir las distracciones al volante

Este es el discurso íntegro de la presidenta Marga Prohens

Este es el discurso íntegro de la presidenta Marga Prohens

ADEMA suma apoyos a su proyecto de universidad privada: sus alumnos harán prácticas en Sant Joan de Déu y Cruz Roja

ADEMA suma apoyos a su proyecto de universidad privada: sus alumnos harán prácticas en Sant Joan de Déu y Cruz Roja

El 40% de los docentes de Baleares sienten estrés por la atención a la diversidad y el mantenimiento de la disciplina

El 40% de los docentes de Baleares sienten estrés por la atención a la diversidad y el mantenimiento de la disciplina

Nuevas ayudas de hasta 10.000 euros para que los menores de 40 años compren su primera vivienda en Baleares

Nuevas ayudas de hasta 10.000 euros para que los menores de 40 años compren su primera vivienda en Baleares
Tracking Pixel Contents