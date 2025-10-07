ADEMA suma apoyos a su proyecto de universidad privada: sus alumnos harán prácticas en Sant Joan de Déu y Cruz Roja

La formación universitaria centrada en el ámbito de la salud es un área de gran interés para el sector privado y las cifras lo demuestran con proyectos que podrían suponer que Mallorca acabe teniendo cuatro facultades de Enfermería y tres de Medicina. ADEMA es una de las instituciones académicas que lleva años luchando para sacar adelante su universidad privada (la Universidad de Mallorca o UMAC) y hoy ha sumado al proyecto los hospitales de Sant Joan de Déu Palma-Inca y el de la Creu Roja de Palma.

Las entidades han firmado hoy un convenio que permitirá a los estudiantes de Ciencias de la Salud (Medicina y otros títulos) realizar prácticas externas curriculares en estos hospitales, un punto clave para implantar estos estudios. Cabe recordar que CEU San Pablo (que también quiere desembarcar en Mallorca con Medicina, además de otros títulos) anunció un convenio con el grupo Juaneda, mientras que la facultad de Enfermería del Cesag mantiene acuerdos con el grupo QuirónPalmaPlanas. Desde la red pública, la Universitat de les Illes Balears ya ha explicado que enfrenta dificultades para asegurar prácticas de sus estudiantes de Medicina en los centros públcios. El Govern ha asegurado a la UIB que siempre tendrá prioridad.

Según Diego González, presidente de ADEMA, “las prácticas en hospitales no solo acercan a los estudiantes a la realidad clínica, sino que fomentan valores y competencias esenciales. Cada estudiante contará con un tutor académico de la UMAC y un tutor hospitalario, garantizando un acompañamiento de calidad y reconocimiento académico en créditos dentro del plan de estudios”.

El convenio permite a los alumnos de Medicina, Biomedicina e Ingeniería de la Salud y Biomédica aplicar sus conocimientos en un entorno real y "adquirir experiencia en trabajo interdisciplinar, ética profesional y relación con pacientes". Xim Torrebella, gerente de Creu Roja Hospitals de Palma, destacó que “acompañar a los estudiantes en sus prácticas es clave para su preparación y la calidad de la atención sanitaria futura”. Por su parte, Joan Carulla, director gerente de Sant Joan de Déu, señaló que la colaboración con la universidad refuerza la formación práctica y la investigación clínica.

La futura Universitat de Mallorca plantea ofrecer grados y másteres como Biomedicina, Medicina, Ingeniería Biomédica, Arquitectura, Logopedia, Ingeniería de Datos, Diseño y Sociología. ADEMA espera ahora que el Govern revise su memoria para que después el Parlament dé su visto bueno a la creación de la primera universidad privada independiente (no adscrita a otra universidad) de Baleares. Como plan B, ADEMA ha solicitado la autorización de la adscricpión a la Universidad Isabel I.

Además de ADEMA y CEU San Pablo, en la última semana se ha sumado a la iniciativa privada universitaria la propuesta del centro adscrito Nebrija (autorizado por el Govern la semana pasada) para ofertar Enfermería.