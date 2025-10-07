El 40% de los docentes de Baleares sienten estrés por la atención a la diversidad y el mantenimiento de la disciplina

Alrededor del 40% de los docentes de Baleares de Primaria y Secundaria sufren estrés derivado de la atención a los alumnos con necesidades especiales y del mantenimiento de la disciplina en las aulas.

Son algunas de las principales conclusiones del informe 'Talis 2024. Estudio internacional de la enseñanza y del aprendizaje' publicado este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el que han participado 55 países y 1.013 colegios españoles: 507 de Secundaria y 506 de Primaria.

En concreto, el 41% de los docentes de Secundaria y el 40% de Primaria dicen sentir estrés derivado de la gestión de la diversidad en las aulas y la atención a los alumnos con necesidades especiales.

Según el informe, Baleares destaca por la concentración tanto en Primaria como en Secundaria de alumnado de necesidades educativas especiales, así como de alumnado no hablante nativo o con dificultades para comprender el idioma de instrucción. Las islas se sitúan en niveles similares a la media nacional.

El informe indica igualmente que en el archipiélago, el 45% de los docentes de Primaria y el 41% en Secundaria sufren estrés derivado de la necesidad de mantener la disciplina en el aula. A nivel nacional, este porcentaje se sitúa entre el 42 y el 50%.

Más en concreto, entre el 27 y el 31% de los docentes de Baleares reconocen que pierden mucho tiempo en clase por interrupciones de los alumnos y que tienen que dedicar alrededor del 20% del tiempo a mantener la disciplina.

"La disciplina representa un problema en España. El mayor factor de estrés para los docentes relacionado con la disciplina es la intimidación y el abuso verbal, que sigue existiendo en muchas clases", ha avisado el director de Educación de la OCDE, Andreas Schleicher, durante la presentación del informe.

Más del 60% de los docentes de Baleares, por otra parte, consideran las tareas administrativas como una de las principales fuentes de estrés.

Gestión de la diversidad

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha advertido de que el principal "talón de Aquiles" en Primaria y Educación Secundaria en España "es la gestión de la diversidad y de las necesidades especiales, con coeficientes negativos en ambas etapas, mientras que la disciplina continúa siendo un factor de riesgo, sobre todo en Primaria".

El director de Educación de la OCDE ha destacado que, en el caso de España, el hecho de mantener la disciplina es uno de los principales factores para que los docentes decidan abandonar el empleo.

En todos los indicadores el porcentaje de profesores estresados en España supera a la media de la OCDE. El exceso de trabajo administrativo es la principal fuente de estrés docente en España, muy por encima del promedio de la OCDE. También preocupa corregir y poner notas o preparar las clases.

Estrés por exceso de tares administrativas

En concreto, el 66% de los docentes españoles con más de diez años de experiencia sufre bastante o mucho estrés por exceso de tareas administrativas, frente al 53% de la OCDE. Además, el 55% de los profesores experimentados en España declara bastante o mucho estrés por la corrección y clasificación de trabajos, frente al 41% en la OCDE.

En cuanto a la disciplina en el aula, provoca mayor estrés en Secundaria, con un impacto de 0,66 en la escala de bienestar. En Primaria, la sobrecarga de clases (0,62) y la relación con las familias (0,56) son las principales fuentes de estrés docente.

España supera a la OCDE en estrés por disciplina (0,66 frente a 0,55), preparación de clases (0,58 frente a 0,50) y sobrecarga de clases en Secundaria.

Asimismo, en Secundaria un 40% del profesorado español declara sentir estrés al atender a alumnado con necesidades especiales, un valor que se sitúa por encima del promedio de la OCDE (37%) y de la Unión Europea (39%).

Comparando internacionalmente, España se encuentra en un nivel intermedio-alto: países como Francia y Suecia presentan porcentajes más elevados, alrededor de 49% y 51%, respectivamente, mientras que Corea y Turquía muestran cifras considerablemente más bajas, cercanas a 14% y 22%.

A nivel autonómico, se observa gran variabilidad: en Secundaria, Cataluña registra un 44%, mientras que Asturias se sitúa en 36%. Otras comunidades, como Canarias y Baleares, muestran valores de 34% y 41%, respectivamente, lo que evidencia "disparidades regionales significativas en la percepción de estrés docente".

"Muy poco preparados" para hacer uso de la IA en su trabajo

En cuanto al uso de la Inteligencia Artificial, Talis 2024 revela que uno de cada tres docentes de Secundaria en España ya utiliza es tecnología en el aula, un porcentaje alineado con la media de la OCDE.

No obstante, el uso de la Inteligencia Artificial avanza más despacio entre los docentes de Primaria, ya que sólo el 28% de ellos la emplea.

Al preguntarles si piensan que la IA va a ayudar a mejorar los planes educativos, los españoles se han mostrado escépticos; si creen que la IA puede ayudar a adaptar más los materiales de los estudiantes, los españoles son más reservados", ha señalado el director de Educación de la OCDE, destacando que en España los docentes "están muy poco preparados para hacer uso de la IA en comparación con otros países".

España, entre los países con menor implantación de la mentoría

Los datos de Talis 2024 muestran que, aunque la mentoría institucional está ampliamente implantada en varios países, España se encuentra entre los países con menor implantación. "Este alcance limitado se refleja también en la escasa proporción de docentes con mentor asignado, lo que sugiere que la mentoría aún no se ha consolidado como práctica habitual en el desarrollo profesional", precisa la OCDE.

En España, sólo el 7% de docentes de Secundaria y el 4% de Primaria tienen asignado un mentor, frente al 9% en la OCDE en Secundaria.

Los profesores españoles, satisfechos con su trabajo

El 95% de los docentes españoles de Secundaria está satisfecho con su profesión, una cifra superior al promedio de los países de la OCDE-27 (89%) y al total de la UE-22 (90%). En el caso de Primaria, España lidera la satisfacción docente con un 97%, valor más alto entre todos los países participantes (87,5% de media).

El informe muestra que el clima en los centros educativos españoles es positivo: el 90% del profesorado español afirma que la relación con el equipo directivo es buena, frente al 86% de la OCDE; y el 65% considera que las familias valoran positivamente su trabajo, en línea con el promedio de la OCDE.

Respecto a su relación con el alumnado, el 94% de los docentes españoles percibe que sus relaciones son positivas, ligeramente por debajo de la OCDE (96%). En esta línea, solo el 19% de los docentes de Secundaria en España planea dejar la profesión, por debajo del 27% de la OCDE y 24% de la UE.