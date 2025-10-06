Las tres mallorquinas de la Flotilla podrían aterrizar este lunes en Atenas con el resto de activistas españoles

Las mallorquinas integrantes de la Flotilla Global Sumud, Alejandra Martínez, Lucía Muñoz y Reyes Rigo, continúan detenidas en Israel. Este domingo salieron de Tel Aviv 21 españoles en un avión rumbo a Madrid miembros de la expedición humanitaria que había partido hacia Gaza y que fue interceptada por las fuerzas israelíes el pasado jueves en aguas del Mediterráneo, pero las tres activistas isleñas no formaron parte de ese primer grupo de liberados por su negativa a firmar su deportación voluntaria a España.

Según fuentes del equipo legal de la Flotilla, estarán como máximo tres días más privadas de libertad en Israel. Además, el ministerio de Exteriores ha bloqueado un vuelo para viajar a Atenas este lunes por la noche para los 28 activistas, incluidas las mallorquinas. Deberán volar todos para que salga ese avión del país.

Este domingo por la mañana el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hizo el anuncio de que Israel liberaba a un total de 21 activistas españoles de los 49 que formaban parte de la Flotilla interceptada por la Armada israelí en aguas internacionales, por lo que ha sido considerada una detención ilegal. Según se avanzaba desde el ministerio entre este grupo de españoles figuraban los que habían firmado un documento para su deportación voluntaria aceptando que habían ingresado ilegalmente en el país. Hay que recordar que Lucía Muñoz y Alejandra Martínez, ambas miembros de Podemos, se negaron a firmar esa declaración. Tampoco Reyes Rigo quiso dar su consentimiento, según fuentes cercanas a la Flotilla.

Podemos envió un comunicado donde señalaba que esta decisión implica que permanecerán más días detenidas en Israel, a la espera de comparecer ante un juez que deberá ratificar su deportación forzosa.

Los 21 españoles liberados consintieron con su deportación voluntaria

Según explicó el abogado Jaume Asens, representante de la flotilla, «las familias de los detenidos lamentan que la comunicación con los servicios consulares ha dejado mucho que desear». Asens comentó por la mañana desconocer si entre ese primer grupo de liberados había alguno ciudadano de los ocho de Baleares que se enrolaron en la flotilla; además de las tres mallorquinas hay dos ibicencos, un formenterés y dos menorquines que también quedaron retenidos en Israel, secuestrados y detenidos ilegalmente, como subraya el abogado y eurodiputado de los Comuns.

Protección consular

Los activistas que no han firmado su deportación voluntaria, como las tres mallorquinas, estarán tres días como máximo detenidos, señaló Asens. Al respecto, el ministro Albares aseguraba que el Gobierno sigue ofreciendo protección diplomática y consular al resto para garantizar sus derechos hasta que recobren la libertad.

De acuerdo a información difundida del entorno de la Flotilla en ese contingente de liberados juntos con los españoles también había ciudadanos de Portugal y de los Países Bajos, según citan fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí. En total eran 29 activistas los que dejaban Israel ayer.

Al menos Martínez se niega a aceptar comida «de quien mata de hambre al pueblo palestino»

Mientras tanto, desde Podemos Balears confirmaron que la mallorquina Alejandra Martínez se encuentra en huelga de hambre desde el momento en que fue interceptada, tras declarar que no iba a aceptar comida «de quien mata de hambre al pueblo palestino». Más tarde, la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, declaró que habían podido confirmar que también Lucía Muñoz, y Serigne Mbayé, el tercer representante de Podemos encarcelado, estaban en huelga de hambre.

Además, el menorquín Lluís de Moner, según reveló la Taula per Palestina de Menorca, está privándose de alimentos. En total son más de 40 los activistas retenidos ilegalmente por Israel que secundan la huelga de hambre, de acuerdo con el canal de Telegram de la Flotilla.

El ministerio de Albares admitió ayer haber pagado los billetes de avión de los liberados, según informó Europa Press.

«Exteriores ha negociado y facilitado el traslado de los españoles que voluntariamente lo han solicitado, ofreciendo plazas en el vuelo de este domingo [por ayer] a Madrid, con billetes adquiridos por el propio Ministerio para agilizar su salida», según fuentes del Ministerio.

Ada Colau y el concejal de Barcelona de Esquerra Republicana Jordi Coronas estaban entre los españoles que regresaron anoche. En Barajas siguieron rumbo a la capital catalana.

La travesía de la Flotilla, con más de 40 embarcaciones, se prolongó durante un mes hasta que Israel la detuvo a unas cien millas de la costa de Gaza.

Muñoz y Rigo participaron en junio en la Marcha Global a Gaza. Con cientos de activistas pretendían también denunciar la situación humanitaria, pero no lo lograron su objetivo por la represión de las autoridades egipcias.