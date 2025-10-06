Tirme refuerza su compromiso social con el apoyo al programa de inserción laboral de la Fundació Deixalles

Tirme financiará el Programa Itinerarios Prelaborales de la Fundació Deixalles, con el que dos personas en situación de vulnerabilidad reciban ayuda para su reinserción laboral durante un año. Las entidades tienen un convenio de colaboración que se desarrolla desde el año 2002, con el principal objetivo de favorecer la inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. Con dicho programa las personas participantes pueden mejorar sus competencias personales, transversales y laborales cono el apoyo del equipo monitor y equipo técnico social. De esta manera, se incrementan sus posibilidades de inserción laboral.

Las donaciones se destinan a financiar los talleres y formaciones de las personas participantes del proyecto. Estas personas se encuentran en situación de exclusión social y cuentan con problemáticas sociales diversas, graves dificultadas económicas y pocas habilidades personales para acceder al mercado laboral, lo que hace que tengan grandes dificultadas para su inserción laboral. A través de los diferentes talleres sociales y ambientales, las personas participantes «recuperan su autoestima, la confianza y seguridad en sí mismas, la capacidad de poner orden en su vida y la esperanza de una segunda oportunidad, que les permita incorporarse activamente a la sociedad y al mundo laboral».