Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tirme refuerza su compromiso social con el apoyo al programa de inserción laboral de la Fundació Deixalles

Gracias a la colaboración entre las dos entidades, personas en situación de vulnerabilidad recibirán apoyo para formarse y acceder al mercado laboral

Las dos entidades van a colaborar para facilitar la reinserción laboral.

Las dos entidades van a colaborar para facilitar la reinserción laboral. / Tirme

EP

Palma

Tirme financiará el Programa Itinerarios Prelaborales de la Fundació Deixalles, con el que dos personas en situación de vulnerabilidad reciban ayuda para su reinserción laboral durante un año. Las entidades tienen un convenio de colaboración que se desarrolla desde el año 2002, con el principal objetivo de favorecer la inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. Con dicho programa las personas participantes pueden mejorar sus competencias personales, transversales y laborales cono el apoyo del equipo monitor y equipo técnico social. De esta manera, se incrementan sus posibilidades de inserción laboral.

Las donaciones se destinan a financiar los talleres y formaciones de las personas participantes del proyecto. Estas personas se encuentran en situación de exclusión social y cuentan con problemáticas sociales diversas, graves dificultadas económicas y pocas habilidades personales para acceder al mercado laboral, lo que hace que tengan grandes dificultadas para su inserción laboral. A través de los diferentes talleres sociales y ambientales, las personas participantes «recuperan su autoestima, la confianza y seguridad en sí mismas, la capacidad de poner orden en su vida y la esperanza de una segunda oportunidad, que les permita incorporarse activamente a la sociedad y al mundo laboral».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents