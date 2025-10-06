Tensión y pocas expectativas ante el Debate de Política General: Prohens se enfrenta a un Parlament dividido entre reproches y desconfianza

El Parlament balear se prepara para acoger este martes el Debate de Política General, la cita anual más relevante del curso político autonómico. La presidenta Marga Prohens afrontará su segundo gran discurso desde que llegó al Consolat de Mar con un clima político enrarecido, escaso margen de consenso y una oposición que da por hecho que la dirigente popular volverá a centrarse en los ejes ideológicos que marcan la agenda del PP a nivel estatal.

El discurso de Prohens llega tras un año convulso, con fricciones con Vox y las críticas constantes de PSOE y Més per Mallorca. En el aire, una pregunta: ¿será capaz la presidenta de ofrecer algo nuevo?

Presión máxima de Vox

En el bloque de la derecha, Vox acudirá al debate con el objetivo de marcar perfil propio y dejar claro que el Govern depende de su apoyo. Su portavoz, Manuela Cañadas, insistirá en que Baleares vive una situación de “inseguridad y gasto descontrolado” por la inmigración ilegal, que califican de “récord histórico” en llegadas.

Cañadas reprochará a Prohens la “falta de resultados” en materia de vivienda, denunciando la burocracia excesiva y la ausencia de medidas efectivas para abaratar precios o aumentar la oferta. Además, Vox reclamará que el Govern desbloquee la ley educativa para incluir el castellano como lengua vehicular y volverá a exigir la anulación del decreto de mínimos, una reivindicación histórica de la formación.

PSOE: “Estamos peor que hace un año”

El PSIB-PSOE llega al debate con una estrategia clara: presentar a Prohens como una presidenta sin credibilidad ni resultados. Su portavoz parlamentario, Iago Negueruela, repasará las promesas incumplidas del Govern durante el último año, como la subida de la ecotasa, el incremento del canon de saneamiento para grandes consumidores o el nuevo impuesto a las empresas de ‘rent a car’, medidas todas ellas que se quedaron en el cajón.

“No ha cumplido nada de lo que prometió. No ha facilitado vivienda para los ciudadanos, y estamos peor que hace un año”, lamenta Negueruela. Los socialistas advierten de que la presidenta centrará su discurso en temas “ajenos a la realidad de la ciudadanía”, como la inmigración o los menores no acompañados, siguiendo —dicen— “los mantras de Alberto Núñez Feijóo y la agenda que la extrema derecha ha impuesto al PP”.

Además, el PSIB alertará de las intenciones del Govern de volver a permitir construcciones en zonas inundables, una cuestión especialmente sensible tras las inundaciones en Ibiza. Para Negueruela, el PP “apuesta por el desarrollismo y la depredación del territorio cuando el principal problema es que miles de trabajadores no encuentran vivienda y Baleares vive al borde del colapso turístico”.

Més per Mallorca: “Poca esperanza y ninguna credibilidad”

Desde Més per Mallorca, el tono también será crítico y escéptico. Su portavoz, Lluís Apesteguia, asegura que la esperanza ante el discurso de Prohens “es escasa”, convencido de que la presidenta “redundará en sus mantras” y seguirá obedeciendo a dos sectores: el PP de Feijóo y Vox.

“Nos hablará mucho de Pedro Sánchez, de inmigración y de okupación, los temas que la extrema derecha ha impuesto en la agenda conservadora, pero hablará poco de los problemas reales: los trabajadores que no pueden alquilar una vivienda, la saturación turística o el colapso del modelo económico”, sostiene Apesteguia.

El líder ecosoberanista acusa a Prohens de no haber cumplido ninguna de sus promesas y de mantener una política “centrada en favorecer a los promotores inmobiliarios”. Més considera que el Govern “avanza hacia una mayor privatización de la sanidad y la educación” y que su modelo económico “profundiza en el monocultivo turístico sin ofrecer alternativas sostenibles”.

“Sesión clave” para el PP

Por otra parte, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, habla de sesión clave para hacer balance de los dos primeros años de gobierno y que permitirá marcar las prioridades del PP Balears de cara al futuro. “El Govern llega a este debate habiendo cumplido con más de la mitad de los compromisos de legislatura y con la mayoría de las grandes reformas en marcha”, ha afirmado Sagreras, quien ha defendido que “Prohens rendirá cuentas con hechos, no con promesas”.

Según ha señalado, “tras dos años de medidas para arreglar los principales problemas heredados de ocho años de gobierno de izquierdas, se ha avanzado especialmente en materia de vivienda y de contención turística, dos ámbitos donde el PSOE solo dejó ineficacia y descontrol”.

Sagreras ha explicado que el Debate servirá también para “analizar los grandes retos de futuro”, como la gestión de las competencias del Estado en Balears sobre inmigración irregular, gestión aeroportuaria o financiación”. Finalmente, ha dicho que “se trata de seguir construyendo con rigor y responsabilidad un proyecto que mira al futuro de las Illes Balears y da respuestas a las necesidades de la gente de aquí”

Un Govern que busca oxígeno político

El discurso de Prohens se producirá en un momento clave para su Ejecutivo, que necesita recuperar iniciativa política y cohesión interna tras los desencuentros con Vox y las críticas crecientes de la oposición. Se espera que la presidenta plantee un discurso que combine mensaje social y firmeza ideológica, reivindicando su gestión en materia económica y su apuesta por la simplificación administrativa.

Sin embargo, la oposición llega decidida a cuestionar la credibilidad del Govern y a situar el debate en los problemas cotidianos de los ciudadanos. En el Parlament, la sensación es compartida: pocas sorpresas y muchas cuentas pendientes.