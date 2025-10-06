Son Amar retoma su actividad como espacio para eventos seis meses después de su cierre
Dominic Miles, hijo de Margaret Whittaker, retoma el negocio después del ERE que afectó a 170 trabajadores, pero enfocando el complejo a la organización de actos sociales y corporativos
Seis meses después de la cancelación de todos sus espectáculos y del cierre del complejo de la carretera de Sóller, Son Amar ha anunciado este lunes que permanecerá abierto al público reforzandó su apuesta por acoger eventos sociales y corporativos.
Esta línea de negocio, ya presente en su actividad anterior previa al cierre del 1 de abril, pasa ahora a convertirse en la piedra angular de su modelo empresarial, permitiendo a la compañía óperar de manera independiente sin depender del apoyo financieró que anteriórmente proporcionaba Margaret Whittaker, ha anunciado en un comunicado.
El complejo cuenta con un auditorio con capacidad para acoger a más de un millar de asistentes como espacio principal, salas multifuncionales, así como varias terrazas y zonas exteriores rodeadas de naturaleza y vistas a la montaña, ofreciendo instalaciones de vanguardia para todo tipo de eventos.
La continuidad de Son Amar está liderada por Dominic Miles, hijo de Margaret Whittaker —quien adquirió la compañía a principios de los años 2000 y asumió gradualmente su gestión— junto con Paul Abrey, amigo de larga trayectoria de Whittaker su familia.
Dominic Miles, con experiencia previa en negocios relacionados con la hostelería y el ocio nocturno, forma parte actualmente de la dirección del grupo empresarial familiar, al tiempo que continúa desarrollando su propio grupo de compañías con actividad en España, Reino Unido y Polonia, principalmente vinculadas al sector de la automoción.
Miles cuenta con el apoyo de Paul Abrey, alto ejecutivo de una productora audiovisual en Mallorca. "Sus excelentes capacidades empresariales y su amplia experiencia corporativa le permiten aportar un sólido respaldo estratégico y corporativo a la transformación de Son Amar", subraya la empresa.
En los últimos meses, y tras un plan de reestructuración que afectó a la mayoría de los empleados de la compañía durante los primeros meses de 2025, se ha llevado a cabo una reorganización empresarial para adaptar la compañía a este nuevo modelo de funcionamiento, reforzando su viabilidad y asegurando que Son Amar siga siendo un referente en Mallorca.
Los 170 trabajadores de Son Amar acordaron cobrar una indemnización por despido de 33 días por año trabajado, sin que exista ningún tope máximo en la cantidad a percibir, tras el acuerdo alcanzado entre la empresa y el sindicato UGT en el marco del expediente de regulación de empleo (ERE) que se había presentado.
El acuerdo supone un clara mejoría sobre lo fijado por la ley en estos casos, pero la escasa antigüedad de este personal (proceden de otro ERE durante la pandemia, por lo que no superan los cinco años) hace que las cantidades que vayan a percibir no sean muy cuantiosas.
La empresa justificó el ERE alegando que desde la pandemia no ha hizo más que sumar pérdidas económicas, que ha cifrado en una media de cuatro millones de euros anuales, lo que hacía que su continuidad fuera insostenible.
De Damià Seguí a Margaret Whittaker
Son Amar estuvo ligado la figura de Damià Seguí durante cuarenta años. Hasta que en 2007 el empresario mallorquín decidió verder la sala de espectáculos y de restauración que bajo su dirección había atraído a 15 millones de personas.
En 2020, Margaret Whittaker, la nueva propietaria de la finca,se alió con Martyn Smith, responsable del Social Club. Ambos renovaron por completo Son Amar y le dieron una vuelta de tuerca con una inversión millonaria. Crearon nuevos espacios, más diversidad de eventos y una oferta para todos los públicos. Anunciaron que iban a acoger bodas, jornadas, encuentros o congresos de negocios, además de espectáculos, conciertos de bandas internacionales y actuaciones de los djs más punteros. También había acogido la Oktoberfest Mallorca o el Christmas Wonderland. Whittaker falleció el 2 de febrero de 2025.
