El PP insinúa que el PSOE pudo pagar sobresueldos con fondos del Govern de Armengol

Piden que aclaren cualquier posible relación con el desvío de fondos públicos autonómicos a su partido los exconsellers Marc Pons, Patricia Gómez y Rosario Sánchez

Sebastià Sagreras, portavoz del PP

Sebastià Sagreras, portavoz del PP / Parlament de les Illes Balears

EFE

Palma

El portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, insinúa que pagos por contratos suscritos por el Govern que presidía la socialista Francina Armengol pudieron servir para abonar sobresueldos al exministro José Luis Ábalos.

"Los ingresos se dieron sobre todo durante el año en que el Govern de Armengol compró las famosas mascarillas 'fake'", sostiene Sagreras, en alusión a la adquisición de mascarillas por valor de 1,4 millones durante la pandemia de covid en 2020, una operación que se investiga en el marco del caso Koldo.

El portavoz del PP insta a los socialistas de Baleares y a su secretaria general a dar explicaciones por el posible dinero desviado para actividades ilícitas del PSOE de contratos por valor de 21 millones de euros firmados por el Ejecutivo de Armengol.

Además de a Armengol, Sagreras subraya la necesidad de que aclaren cualquier posible relación con el desvío de fondos públicos autonómicos a su partido los exconsellers Marc Pons, Patricia Gómez y Rosario Sánchez.

"Hubiera sido deseable que dieran la cara desde el primer momento, en lugar de seguir escondiéndose detrás del silencio", manifiesta.

El PP insinúa que el PSOE pudo pagar sobresueldos con fondos del Govern de Armengol

