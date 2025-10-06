El PP de Baleares quiere que Europa apoye tarifas para residentes ante la presión turística

Vivir en un destino turístico de tanto éxito como las Islas Baleares pesa mucho a los residentes. Y no solo a la hora de buscar una vivienda asequible, ir a un restaurante o con la cesta de la compra se sufre la presión turística que supone recibir 19 millones de turistas al año. También en el día a día cuando se pretende hacer uso de los espacios culturales y el resto de servicios recreativos que se comparten con los visitantes por tarifas más caras o dificultades para acceder por el aluvión de turistas los ciudadanos pueden llegar a sentirse expulsados en su propia tierra. El PP apoya que haya una diferenciación de tarifas para residentes y turistas. El debate ha llegado a Europa y la presidenta del Govern, Marga Prohens, lo ha hecho suyo.

El pasado 23 de septiembre la jefa del Ejecutivo balear defendió en Bruselas un dictamen para reorientar la estrategia turística de la Comisión Europea hacia un modelo «sostenible y resiliente» que derive en mayor bienestar para los residentes. Lo hizo en el seno de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones. Entre las enmiendas que se incorporaron en el texto que presentó Baleares destaca una presentada por el PP austríaco, la que «considera legítimo reconocer tarifas locales diferenciadas» para los residentes, «a fin de evitar» su «alienación» y «reforzar el vínculo entre turismo, equidad social y cohesión territorial».

Se ve legítimo «tarifas locales diferenciadas» para evitar «la alienación» de los residentes

Como se explica, «hay muchos espacios culturales y recreativos utilizados por turistas», y se pone de ejemplos los museos, piscinas o instalaciones deportivas. «Están financiados con fondos públicos, lo que genera tensiones cuando la elevada intensidad turística incrementa precios o limita el acceso de la población residente». Así pues, se «considera legítimo reconocer tarifas locales diferenciadas en estos servicios, a fin de evitar la alienación de los residentes y reforzar el vínculo entre turismo, equidad social y cohesión territorial», según dice el enunciado de la enmienda.

La iniciativa, explican desde el Govern, la presentó la austríaca Carmen Kiefer, del Partido Popular Europeo, miembro del Comité Europeo de Regiones.

Se considera que así «se refuerza el vínculo entre turismo, equidad social y cohesión territorial»

Este debate que se abre no es nuevo, aunque es llamativo que se apoye desde las filas populares. Trae a la palestra lo que ocurrió con el descuento de residentes que existió en el tren de Sóller y que la Unión Europea echó por tierra al considerarlo una rebaja discriminatoria.

Queja de un alemán

Ocurrió en 2017 y el culpable de la pérdida de aquella rebaja fue un ciudadano alemán. Lo denunció ante la UE al considerarlo una discriminación por razón de nacionalidad y Bruselas le dio la razón. La Comisión Europea consideró que las diferencias de tarifas suponían un trato desigual y emplazó al Govern del Pacto a eliminar ese tipo de beneficios. En caso de no hacerlo se abriría un procedimiento sancionador.

Entonces el billete Palma-Sóller costaba 22 euros para turistas y 12 euros para residentes, e igualmente se aplicaba descuento en el tranvía al Port de Sóller.

Esta enmienda forma parte del dictamen aprobado en la Comisión de Recursos Naturales impulsado a iniciativa del Govern que pasará a debatirse y votarse en el Pleno del Comité Europeo de las Regiones previsto para diciembre. Baleares quiere liderar el debate sobre el turismo sostenible en la UE.