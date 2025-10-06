El mercado turístico británico apuesta por la calidad y sitúa a Magaluf como ejemplo del cambio de modelo

La asociación británica de agencias de turismo, ABTA, ha elegido este año la isla de Mallorca para celebrar su convención anual, que reúne alrededor de unos 300 empresarios del sector. Y, además, ha elegido la zona turística de Magaluf, en Calvià, como el centro de este encuentro de expertos del sector, al considerar que es un ejemplo de la transformación hacia un modelo de calidad. Magaluf ha pasado de ser un área de turismo de borrachera, a un destino de calidad, lo que también ha supuesto un cambio del perfil de los clientes. Ahora prima más los turistas que viajan solos o en familia, que los grupos de amigos que se instalan en Magaluf con el único propósito de divertirse y embarrocharse.

Este encuentro, que se inicia hoy y concluirá el miércoles, ha sido presentado por Mark Tanzer, Ceo de ABTA, que ha estado acompañado por la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, por el conseller de Turismo, Jaume Bauzà y por el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual.

Ha sido Amengual el primero que ha agradecido a los touroperadores británicos que este año hayan elegido precisamente la zona de Magaluf para celebrar este encuentro. El alcalde ha reiterado el esfuerzo que se viene realizando, a través de inversión pública y privada, para mejorar este destino, apostando por un turismo sostenible y de calidad, para terminar de una vez por todas de esa imagen de visitantes borrachos en noches de desenfreno. “Nuestro objetivo es ofrecer un turismo que respete el entorno, potencie la cultura local y genere beneficios directos para nuestra comunidad”, ha señalado Amengual. Al mismo tiempo, ha agradecido al Govern balear la oportunidad de mostrar el cambio significativo que ha sufrido esta zona turística específica de Calvià, que ha recibido una inversión de más de 40 millones de euros para llevar a cabo esta transformación. Y ha recordado, para explicar el cambio del modelo de cliente, que desde hace más de tres años no se ha producido ningún caso de balconing.

Por su parte, el conseller Bauzà también ha reiterado el discurso de la necesidad de continuar trabajando a favor de un turismo sostenible y de calidad, señalando que Magaluf es el claro ejemplo de dicho modelo. Recordó la fuerte inversión que se ha realizado, sobre todo a través de los fondos europeos, que ha permitido llevar a cabo este gran cambio.

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, señaló que el turista británico sigue siendo el principal cliente de nuestra industria turística. Detalló la cifra de que este año han visitado el país más de 18 millones de turistas británicos, generando unos ingresos de unos 22 mil millones de euros. Y remató señalando que desde junio a agosto el número de turistas ingleses ha sido de trece millones de personas, lo que refleja el interés que tiene este cliente en conocer la oferta que ofrece la industria española. Sánchez también defendió que el futuro del sector pasa por la sostenibilidad, situando a las personas en el centro del reto que afronta el turismo, tanto de los visitantes, como de los residentes, para que puedan convivir y disfrutar de un mejor entorno. La secretaria de Estado recordó que el Gobierno central ha invertido en Baleares 300 millones de euros, procedentes de los fondos europeos, que han permitido esta transformación hacia un modelo de calidad y de sostenibilidad.

Por su parte, el representante de los empresarios británicos, Mark Tanzer, ha señalado que España, y por supuesto Mallorca, sigue siendo uno de los principales destinos turísticos para los ciudadanos de su país. Incidió en la gran apuesta que está realizando el turismo para conseguir un modelo de calidad y afirmó que los turistas que visiten Magaluf podrán ser testigos de la gran transformación que está sufriendo esta zona. El empresario explicó que cada año se realiza una encuesta sobre los destinos turísticos y detalló que este año se observa que muchos más residentes británicos desean visitar España y Mallorca en particular. Ante la pregunta si habían llegado a Gran Bretaña las quejas de que hay demasiados turistas en Baleares, y en Mallorca en particular, el CEO de ABTA explicó que estos mensajes están llegando, pero no están modificando los planes de vacaciones de los clientes británicos, que siguen apostando por pasar sus vacaciones en las islas.

Sobre las quejas recogidas este verano por el aumento de los precios en Mallorca, en especial en la restauración, el empresario señaló que lo importante es que el coste esté al mismo nivel que el servicio que se ofrece al cliente. Tanzer incidió en que Mallorca sigue siendo uno de los principales destinos turísticos para los británicos, pero advirtió que hay otros destinos que podrían poner en peligro este liderazgo, como con Turquía o Grecia.