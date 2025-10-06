Un medio israelí recoge los detalles de la detención de la mallorquina Reyes Rigo, integrante de la Flotilla investigada por morder a un asistente dental en la prisión

El medio generalista israelí Mako ha recogido en un artículo publicado en su web el incidente ocurrido entre una trabajadora de la prisión de Ketziot y la mallorquina Reyes Rigo por el que esta última permanecerá retenida en Israel hasta el miércoles. La noticia contiene información proporcionada por la policía que incluye declaraciones que la propia Rigo realizó en la comisaría de Segev Shalom, a donde fue trasladada desde la cárcel tras el altercado, y varias imágenes recientes de la detenida.

La policía israelí informaba este mediodía que el Tribunal de Magistrado de Beerseba, localidad en la que estaban retenidos los activistas, había acordado prorrogar la detención "de la sospechosa de agredir a una empleada de la prisión de Ketziot" hasta el miércoles 8 de octubre, a petición de la policía. Según indicaban las autoridades, "la sospechosa, ciudadana española de unos cincuenta años -Reyes Rigo, integrante de la Flotilla a Gaza-, fue arrestada anoche y trasladada de la prisión a la comisaría de Segev Shalom, en la región del Néguev", donde la policía pretendía completar la investigación sobre la mordedura en la mano izquierda que propinó a la funcionaria mientras se encontraba en prisión.

Ahora, Mako ofrece más detalles sobre el suceso. Fuentes de la policía israelí han declarado al citado medio que la acusada provocó a las autoridades presentes y agredió a los guardias: "Le pedimos a la sospechosa y a su amiga que salieran de la celda. Hicieron una provocación. Se tiraron al suelo. Se agarraron de las manos y patearon a los guardias del Servicio Penitenciario de Israel (IPS)". Esta es la versión del relato proporcionada al portal web por agentes presentes durante la agresión.

A la derecha, l noticia sobre la detención de Reyes Rigo publicada en un medio israelí. / DM

Sin embargo, la noticia también recoge parte de la declaración de Rigo en sede policial. Según sus palabras, "los guardias me atacaron, me defendí y me golpearon". Durante el interrogatorio al que fue sometida en Segev Shalom también defendió que fue arrastrada "a la fuerza". "No tuve otra opción", indicaba Rigo ante el llamado Juzgado de Paz. La información también incluye varias fotografías de la mallorquina sentada en el banquillo, con las manos sujetas por unos grilletes y un semblante serio.

La víctima de la mordedura fue una asistente dental de la prisión, que fue mordida por Rigo en la palma de su mano izquierda. "Requirió tratamiento médico y recibió una vacuna contra el tétano en su mano", detalla la información publicada por Mako.

Tensión en la sala del tribunal

Rigo ha sido investigada en Israel por agredir a un funcionario público. El Juzgado de Paz de Beerseva ha reclamado una prórroga de su detención, que el investigado ha pedido que ascienda a siete días. Sin embargo, la mallorquina, que ya es la última española en abandonar las prisiones israelís, regresará a España este miércoles día 8 de octubre tras la decisión del tribunal.

La detención de Rigo ha generado tensiones entre los presentes en la audiendia llevada a cabo en el Juzgado, que según el medio israelí han llegado a criticar que el procedimiento "es un desperdicio de dinero público". Ciudadanos y abogados presenten en la sala han mostrado su indignación "por la decisión de pagarle a la activista un abogado estatal y un intérprete". "Deberían haberla expulsado de Israel", han llegado a aseverar.

Reyes Rigo

La mallorquina ha podido contar, según la información, con la presencia de un abogado puesto por la administración israelí, que ha reclamado su liberación.