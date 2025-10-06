Magdalena Comas, nueva presidenta de los autónomos de Baleares: "Cada vez tenemos más trabas"

La organización de autónomos ATA Baleares ha escogido este lunes a Magdalena Comas como nueva presidenta, quien ha denunciado que cada vez tienen "más trabas" pese a que los retos históricos derivados de la insularidad persisten, a los que se suman otros nuevos, como los surgidos por los cambios globales.

En un comunicado, la organización ha informado de que la presentación de su nueva junta se ha llevado a cabo en la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), con la asistencia de su presidenta, Carmen Planas, del presidente de ATA a nivel estatal, Lorenzo Amor, y de la presidenta balear, Marga Prohens.

Durante su intervención, ha afirmado que Baleares afronta un "doble reto", como es, por un lado, el relativo a la "insularidad, lejanía, fragmentación territorial", y por otro, el de las "nuevas brechas derivadas de la velocidad del cambio global".

"Hemos superado pandemias, guerras y ahora subidas de aranceles que han subido nuestros costes de producción, incrementado la burocracia y los trámites, dificultado nuestra supervivencia y complicando la creación de empleos", ha afirmado.

También, ha expresado que los autónomos cada vez tienen "más trabas", con el desafío de estar "al día", a la vez que mantienen a flote los negocios.

Además de Magdalena Comas como presidenta, la nueva junta cuenta con María Eugenia Cusi como secretaria general, Antonio Magraner como tesorero, y con Álvaro Peña y Lucía Mayor como vocales.

Por su parte, Carmen Planas ha aprovechado para reclamar incentivos para los autónomos, pero que se eliminen "los obstáculos como, por ejemplo, la excesiva burocracia".

En cuanto a Lorenzo Amor, ha destacado que Canarias y Baleares "lideran el crecimiento de autónomos", y ha destacado que "la realidad es que el tejido empresarial español" está compuesto por compañías de "entre 1 y 3 trabajadores".

Además, ha aprovechado para advertir de que "no se pueden aplicar las mismas medidas a los pequeños que a los grandes", puesto que a los primeros "se les impone una carga y les resta competitividad".

En cuanto a la presidenta balear, ha mostrado su mano tendida a los autónomos y ha puesto de relieve medidas como "la puesta en marcha de la cuota cero en las islas o la convocatoria de ayudas a la inversión que mejoran la competitividad".