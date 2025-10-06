Liberado Txarli de la Rubia, el formenterés integrante de la Flotilla

El residente en Formentera Txarli de la Rubia aterrizó este domingo por la tarde en Madrid después de haber sido capturado por Israel la pasada semana, cuando navegaba en aguas internacionales a bordo de la Global Sumud Flotilla, una misión civil destinada a llevar ayuda humanitaria a Gaza. De la Rubia ha sido repatriado junto a un grupo formado por 21 personas de nacionalidad española.

Según explicó un familiar a Ràdio Illa, Txarli “se encuentra bien, pero llegó muy cansado” y tiene muchas ganas de “volver a casa” tras varios días de reclusión en una prisión israelí. Por el momento, no ha trascendido cuándo tiene previsto regresar a Formentera. La misma fuente ha indicado que Txarli se desplazará primero a Barcelona para recuperar sus pertenencias personales y, posteriormente, viajará a Valencia para reunirse con su familia antes de regresar a la isla.

Malos tratos

Los 21 españoles repatriados han denunciado haber sufrido golpes, malos tratos, privación intencionada del sueño, falta de acceso a agua potable y negación de asistencia médica durante su encarcelamiento en Israel, según ha informado RTVE.

Los 28 detenidos españoles de la Flotilla que aún permanecen en Israel tienen previsto ser deportados este lunes, en un vuelo que aterrizará en Atenas, según han informado fuentes cercanas a las familias y a la organización de la Flotilla, recoge El País.

En cuanto a los otros dos integrantes, Guillen Esteban y Marta Mallach, que son residentes en Ibiza, la Delegación de Gobierno de Baleares ha confirmado que uno de ellos también llegó en la noche del domingo, publica la SER.