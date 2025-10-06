Migración
Interceptan 27 migrantes que llegaron en patera a la isla de Cabrera
Palma
Salvamento Marítimo y la Guardia Civil interceptaron ayer a 27 inmigrantes subsaharianos que llegaron a la isla de Cabrera.
Los viajeros arribaron a Cabrera sobre las 13.40 horas y fueron atendidos una vez que estaban ya en tierra, ha informado la Delegación del Gobierno.
Con esta nueva embarcación, en lo que va de año (hasta el 5 de octubre) han llegado 321 pateras de forma irregular a las costas de Balears, con un total de 5.936 migrantes, más que en todo 2024, según el recuento de Efe basado en datos del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno en Balears. Durante 2024, arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes.
