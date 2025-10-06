Un hombre asesina a su pareja en Formentera

Un hombre asesinó a una mujer, que era su pareja, en Formentera. Los hechos sucedieron ayer por la mañana, sobre las 8.30 horas, según explicaron desde la Guardia Civil, que es quien está llevando el caso. El hombre, I. S. acabó con la vida de L. A., de 45 años, que no sobrevivió a las heridas causadas por el agresor. Fuentes cercanas al caso señalaron que el hombre dio dos puñaladas a la víctima. Otras fuentes, sin embargo, expresaron que la causa de la muerte fue una paliza. De momento, no hay confirmación oficial de la causa del fallecimiento de la mujer. Ambos eran italianos y residían en Formentera. Ella, además, tenía un hijo de otra pareja que queda ahora huérfano de madre.

El escenario del asesinato ha sido la vivienda de es Pujols, en el edificio Mirada, donde efectivos de la Guardia Civil detuvieron al hombre, indicaron desde la Guardia Civil, que no califica aún el hecho como violencia de género a pesar de que el presunto asesino y la mujer eran pareja.

Para investigar el caso se desplazaron a Formentera dos equipos de la Guardia Civil desde Mallorca, efectivos de la Policía Judicial de Personas y también del equipo de laboratorio. Llegaron en helicóptero a la isla ayer por la mañana, poco después de conocerse los hechos y aún se encuentran allí, confirmó la Guardia Civil.

Otra apuñalada en es Pujols

Éste no es el único suceso ocurrido ayer en Formentera. Un hombre de 27 años apuñaló a su pareja, una mujer de 35, en el cuello. Los hechos ocurrieron en el hotel Voramar, también en es Pujols. En este caso, la joven se encuentra herida de gravedad.

En un primer momento, se la trasladó en un taxi hasta el hospital de Formentera, vehículo que interceptó una ambulancia de soporte vital avanzado (UVI móvil), cuyos sanitarios la atendieron en un primer momento. Al llegar al hospital, ante la gravedad de las heridas que sufría, se la víctima fue evacuada al Hospital Son Espases, en Mallorca, en helicóptero. Ambos eran colombianos y la Guardia Civil está también investigando los hechos.