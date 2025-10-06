El Gobierno Central se compromete a financiar el coste de los menores migrantes en Baleares procedentes del reparto

El Gobierno Central se compromete a financiar el coste de los menores migrantes que lleguen a Baleares procedentes del reparto del resto de comunidades. Así lo afirma el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, que esta mañana se ha reunido en Palma con la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y el delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez Badal.

En este sentido, el secretario de Estado anuncia la puesta en marcha de una nueva partida para que el Govern autonómico no tenga que asumir los costes de dicho reparto. "En el caso de Baleares la asignación económica le permitirá no tener que utilizar recursos propios para la atención de estos menores. Esto es interesante porque es una casuística que no van a tener otras comunidades", detalla Pérez.

Asimismo, añade que el Gobierno Central ya ha consignado 2 millones de euros de una partida de 22 millones que tiene el Ministerio para ayudar a los sistemas de protección. "Hasta ahora solo se aplicaba a Canarias, Ceuta y Melilla y este año por primera vez será una ayuda también en Baleares", asegura el político.

Baleares no quedará excluida del reparto

Por otro lado, Rubén Pérez confirma que Baleares no quedará excluida del reparto a pesar de la petición de contingencia por parte del Govern de Marga Prohens. "El real decreto ley no establece diferencias entre comunidades sino criterios ponderados de lo que tiene que ser la capacidad ordinaria de un sistema y de lo que es sobrepasar esa capacidad ordinaria. Establece un criterio de reparto equitativo, solidario y ponderado en el conjunto de comunidades".

No obstante, el representante político reitera que "en Baleares está habiendo un incremento de llegadas", por lo que responderán a través de otros mecanismos. "En este caso no será contingencia migratoria sino mayor financiación y ayuda al sistema de protección en las islas", señala.

"Una decepción"

Por su parte, desde el Govern de Prohens han calificado de "decepción" la reunión después de que desde Madrid se nieguen a activar la contingencia migratoria en el archipiélago. En el encuentro, además de la consellera Sandra Fernández, también han participado los representantes del Consell Insular de Mallorca, Guillermo Sánchez; de Eivissa, Carolina Escandell; de Menorca, Carmen Reynés; y de Formentera, Cristina Costa.

La consellera Sandra Fernández,, que ha querido agradecer a Pérez que se haya reunido con el Govern y los consells “mientras que todavía estamos esperando que nos responda la ministra Rego”, pide al secretario de Estado que se replanteen el envío a las islas de 49 menores no acompañados procedentes de Canarias. “Hemos transmitido al secretario de Estado lo que estamos diciendo desde hace meses, y hemos pedido al Ministerio que asuma la responsabilidad de estar repartiendo a niños y niñas sin las garantías de que puedan ser acogidos con dignidad y recursos”.

Además de la "insuficiente financiación" por parte del gobierno central, Fernández y los representantes de los consells insulares han manifestado al secretario de Estado la imposibilidad de atender a más menores por cuestiones de capacidad. “Tanto desde el punto de vista físico, por la falta de espacios adecuados”, ha dicho, “como humano, ya que no se dispone de personal suficiente para atenderles”.

La consellera recuerda que el Govern ha recurrido, y que se han admitido a trámite, los tres reales decretos ley que regulan el reparto forzoso de menores llegados a Canarias y a Ceuta. “Pero no atienden esta petición”, ha expresado, “y la sensación tras esta reunión es, una vez más, de decepción porque el gobierno central, que es quien tiene las competencias en materia migratoria, no nos ofrece soluciones”.

“Al menos, creemos que el Secretario de Estado ha podido comprobar”, señala la consellera, “que ni este Govern ni los consells insulares son racistas, como nos calificó en su día la ministra Rego”.