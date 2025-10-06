Una fallecida y una herida grave en dos supuestos ataques machistas en Formentera

Una mujer fallecida y otra en estado grave son el resultado de lo que podrían ser dos violentas agresiones registradas en la localidad formenterense de es Pujols este domingo por la mañana. En ambos sucesos, sin relación entre ellos, los presuntos agresores son dos hombres que tenían o habían tenido una relación sentimental con las víctimas. En el caso de la herida grave el autor fue detenido y sobre la situación judicial del segundo, las informaciones eran contradictorias al cierre de la edición de Diario de Ibiza.

El primer suceso ocurrió a las 8.30 horas de la mañana cuando los sanitarios desplazados a un domicilio situado en el edificio Mirada 1, en la avenida Miramar de es Pujols, encontraron el cuerpo de L. A., una mujer italiana de 45 años residente en la isla y con un hijo de una relación anterior. Al parecer, el presunto responsable de su muerte, si se hubiera producido por causas violentas, cosa que a las diez de la noche del domingo no había sido ni confirmada ni desmentida, habría sido su pareja sentimental, I. S., también italiano y residente en Formentera desde hace años, con quien mantenía una conflictiva relación.

La Guardia Civil desplazó hasta Formentera a dos equipos: uno de Policía Judicial de Personas y otro del laboratorio de Criminalística, ambos de la Comandancia de Palma. Llegaron en helicóptero a la isla la misma mañana y a última hora de la jornada continuaban trabajando en el lugar del suceso.

Los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana del mismo cuerpo (Usecic), que durante el verano realizan labores de apoyo en Formentera para asistir a los migrantes llegados en pateras, también estuvieron presentes mientras se procedía a la retirada del cuerpo de la mujer, pasadas las cuatro de la tarde.