Podemos confirma que las mallorquinas Alejandra Martínez y Lucía Muñoz regresarán hoy a España tras abandonar Israel

Podemos ha confirmado esta tarde que Alejandra Martínez, comunicadora y miembro del partido, y Lucía Muñoz, líder de la formación morada en Baleares, podrán regresar hoy a España. a través de un comunicado, la formación ha explicado que las activistas volarán hoy de Tel Aviv a Atenas para posteriormente ser trasladadas hasta la península. Ambas permanecieron detenidas durante varios días en la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, junto al resto de integrantes de la Flotilla.

Según el comunicado emitido por la formación, está previsto que lleguen al aeropuerto de Barajas en torno a la medianoche y todavía se desconoce si las mallorquinas podrán viajar a Mallorca durante la madrugada o si deberán quedarse en Madrid.

“Desde Podemos Illes Balears exigimos al Gobierno de España que haga todo lo posible para que Lucía y Alejandra puedan reencontrarse cuanto antes con sus familias y que se garantice su tranquilidad, seguridad y bienestar tras los días de secuestro” señala Jesús Jurado, portavoz de Podem Illes Balears.